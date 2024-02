Peatreener Siimeri laskmisest: problemaatiline, aga see on laskesuusatamine

Rene Zahkna tegi suurepärase avavahetuse ning saatis Kristo Siimeri rajale esimesena, kuid Siimeril läks siis laskmine täiesti aia taha ning eestlane pidi minema neljale trahviringile.

"Problemaatiline. Võib-olla oli asi ilmas, ma ei teagi, mis juhtus. Võib-olla oli [Siimeri] keskendumine kuskil mujal, raske öelda," sõnas Lindinger pärast võistlust. "Tema pärast on väga kurb, meie kõigi jaoks. Eriti pärast seda teist võistlust. Aga on, mis on. See on laskesuusatamine."

18-aastane Jakob Kulbin ja ankrumees Raido Ränkel ronisid lõpuks viie koha võrra ning Ränkel tõi eestlased finišisse 17. kohaga. "Jätsime kindlasti kohti rajale. Viis trahviringi, mis siin arutada on. Raido lõpetas hästi, üks ring on tema jaoks üsna normaalne," ütles Lindinger, kes rõhutas, et naiste suurepärane tulemuse meeskonna võistlust ei mõjutanud.

Laskesuusatamise MM lõpeb pühapäeval ühisstardist sõitudega. Ülekanne naiste 12,5 km ühisstardist algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00. Pärast seda jõuab eetrisse erisaade "Viiest viis", kell 17.15 algab ülekanne meeste 15 km ühisstardist.