Saalijalgpall saab nädalavahetusel uue karikavõitja

Eesti saalijalgpallikarikavõitjate nimistusse lisandub pühapäeval uus nimi, sest nelja parema hulka jõudnud meeskondadel pole varasemast võitu ette näidata. Edukaimana on Jõhvi FC Phoenix jõudnud eelmisel hooajal finaali. Just Jõhvi kodusaalis selle aasta finaalturniir toimubki.

Saalijalgpallikarikavõistlused peetakse teist hooaega nii, et eelringide põhjal poolfinaali jõudnud neli edukamat meeskonda kogunevad ühte kohta, kus peetakse laupäeval poolfinaalid ja pühapäeval kullamäng. Kui eelmisel hooajal oli finaalturniiri paigaks Sillamäe, siis eeloleval nädalavahetusel selgub karikavõitja Jõhvi spordihallis.

Poolfinaalidest esimeses kohtuvad meistriliiga meeskonnad: põhiturniiri võitnud Tallinna FC Bunker Partner ja turniiri kolmandana lõpetanud Sillamäe FC NPM Silmet.

Karikavõistluste teise poolfinaali jõudsid meistriliigas play-off'iks viienda asetuse saanud Jõhvi FC Phoenix ja esiliiga võitnud Kopli City FC.

Poolfinaal Tallinna FC Bunker Partner - Sillamäe FC NPM Silmet

FC Bunker Partneri tee poolfinaali: 1/16-finaalis alistati kodus 42:0 FC Viru Energy (rahvaliiga), 1/8-finaalis alistati kodus 13:2 AFC Eyjafjallajökull feat. Maccabi (rahvaliiga), 1/4-finaalis alistati kodus 9:0 Saku Sporting (esiliiga).



FC NPM Silmeti tee poolfinaali: 1/8-finaalis alisti kodus 8:1 Tartu Vald/Ravens Futsal II (esiliiga), 1/4-finaalis alistati võõrsil 6:1 Viimsi FC (meistriliiga).



Meistriliigas jäi nende meeskondade vastasseis viiki. 2. detsembril Tallinnas võitsid pealinlased 5:1. Põhihooaja viimases mängus sai Sillamäe eelmisel laupäeval, 10. veebruaril 4:3 revanši, kuigi vastane läks kolmel korral mängu juhtima.

Mõlema meeskonna juhtide seisukohalt nädal tagasi peetud mäng palju ei loe. Artjom Mašinistov (Silmet)*: "Muidugi oli meeldiv võita meistrivõistluste liidrit, kel oli seljataga pikk võitude seeria. Kui nad meistriliigas alguses ei saanud vedama, siis nüüd on mängumasin tööle saadud. Meie võidule aitas kõvasti kaasa kodupubliku maruline kaasaelamine. Kuid selge on muidugi see, et mõlemad meeskonnad kõiki kaarte selles kohtumises nädal enne karika poolfinaali ei avanud. Võrreldes selle mänguga on poolfinaal teistsuguse iseloomuga kohtumine."

Stepan Tšernoussov (Bunker Partner): "See, et eelmisel nädalavahetusel kaotasime, pole oluline, sest need on kaks erinevat mängu. Seda enam, et olime endale põhiturniiri võidu juba enne kohtumist kindlustanud. Ma ei ütle, et me ei tahtnud võita seda mängu, alati läheme võitma, aga eks ikka oli raske häälestuda. Nüüd aga oleme esimest korda karika poolfinaalis ja nüüd on häälestus teine. Lisaks on pärast kaotust mängijatel sportlikku viha."

Eelmisel hooajal veel esiliigas mänginud Bunker Partner tugevdas kahe hooaja vahel tugevalt koosseisu. "Kuigi meil oli palju kogenud mängijaid, kokkumäng puudus. Oli oluline mängijatevaheline keemia saavutada ja seda me oleme suutnud. Jah alustasime kahe kaotusega, kuid siis muutsin treeninguprotsessi ning järgnes 14 järjestikust võitu (11 meistrivõistlustel, 3 karikasarjas - toim.). Eelmisel nädalavahetusel saadud kaotus oli ka omamoodi kasulik, see peaks meeskonna maa peale tagasi tooma," rääkis Tšernoussov.

FC Bunker Partner tuleb Ida-Virumaale 16 mängijaga. "Oma mängu tulemusest hoolimata jääme ööseks hotelli ja jääme pühapäevasele mängule, seda kas siis vaatajatena või osalejatena," ütles Tšernoussov, kelle arvates teises poolfinaalis Jõhvil kerge ei saa olema. "Jõhvilastel on kombeks, et mäng kipub lagunema, ja miks ei või see ka esiliiga meeskonna vastu juhtuda," ütles FC Bunker Partneri eestvedaja, kel oli nädalavahetuseks ka üks soov. "Loodan, et kohtunikud ei hakka mänge ära rikkuma."

Sillamäe tõmbenumbriks on muutumas Costa Rica koondislane Pablo Ortega, kes liitus nendega talvises üleminekuaknas. "Eks ikka käib kohanemisprotsess. Siinne külm on tema jaoks ikka šokk. Eks temast on palju abi. Ta sai jaanuari lõpus esiliiga mängus väikese vigastuse, aga juba Bunker Partneri vastu oli tal tugev soov mängida. Tal on kõik omadused, et saada meeskonna liidriks. Lisaks sellele, et ta lööb väravaid, on tal hea platsinägemine ja ta annab häid sööte, kahjuks kõik ei jõua veel kaaslasteni. Ka Pablo kodumaal tema populaarsus aina kasvab ja ma tean, et juba käivad läbirääkimised, et saaks seal kanda üle meie liigamänge," ütles Mašinistov.

Mašinistovil on ka üks kartus seoses finaalipaigaga, nimelt kardab ta, et 600 inimest mahutav saal jääb pealtvaatajatele kitsaks ja kõik soovijad saali ei mahu. "Mina poleks seda finaalturniiri Jõhvis teinud, see oleks võinud olla kasvõi neutraalsel pinnal Narvas, kus sellise turniiri läbiviimiseks on palju lahedamad võimalused," sõnas Sillamäe meeskonna eestvedaja. Eelmisel aastal loeti Sillamäel karikafinaalis kokku 723 pealtvaatajat.

Eesti selle hooaja koondislastest kuuluvad FC NPM Silmetisse Maksim Gontšarov, Stanislav Gussev, Roman Bažkov ja Raul Männi ning FC Bunker Partnerisse koondise esiväravavaht Mark Boskin, Igor Vassiljev, Maksim Babjak, Aleksei Titenok, Marek Naal, Denis Vnukov, Mark Ivanov.

Sillamäe meeskonnas on ka meistrivõistluste põhihooaja edukaim väravakütt, Venemaa kodakondne, Petserist pärit Anton Pfening.

Poolfinaal Kopli City FC - Jõhvi FC Phoenix

Kopli City FC teekond poolfinaali: 1/16-finaalis alistati kodus 7:4 Tartu Vald/Ravens Futsal (meistriliiga), 1/8-finaalis alistati kodus 19:- (mäng lõppes 19:2, aga vastased said tehnilise kaotuse) FC Pirates (rahvaliiga), 1/4-finaalis alistati kodus 8:2 Sillamäe FC NPM Silmet II (esiliiga).



FC Phoenixi teekond poolfinaali: 1/16-finaalis alistati kodus 13:4 FC Tartu Goats (rahvaliiga), 1/8-finaalis alistati võõrsil 8:5 Raasiku FC Joker (esiliiga), 1/4-finaalis alistati kodus 7:1 FC Jõgeva Wolves (meistriliiga).

Kuna mängitakse erinevates liigades ja Jõhvil ei ole esiliigas duubelmeeskonda, siis meeskonnad omavahel väga tuttavad ei ole.

Jõhvi FC Phoenixi esindaja Sergei Ivanovi sõnul ei alahinda nad vastast, kuigi see mängib esiliigas. "Vastasmeeskond on koostatud suurte kogemustega mängijatest, kellest mõni on ka Eesti koondises mänginud. Kuna teised poolfinaali pääsejad on meile liigast teada, siis tuleb tunnistada, et just Kopli City oli meie jaoks võimalikest poolfinaalivastastest kõige ebamugavam," ütles Ivanov.

Ivanovi sõnul vaatavad nad esimest poolfinaali mängu suure huviga. "Eks mõnedki on öelnud, et Silmeti ja Bunker Partneri mäng on tegelikult finaal, aga karika mõte ongi ju selles, et kõik sõltub ühest mängust ja võita võib igaüks. Esimeses poolfinaalpaaris sõltub palju sellest, mis järeldused on meeskonnad teinud eelmisel nädalavahetusel peetud omavahelisest meistrivõistluste mängust," ütles Ivanov teist paari analüüsides.

Sel hooajal esimest korda meistri- ja karikavõistlustel kaasa lööva Kopli City FC esindaja Eduard Tšurkin ootab nädalavahetust põnevusega. "Me pole kunagi sellise suure publikuhulga ees mänginud ja ei tea, kuidas see mängijatele mõjub. Kahjuks ei saa me kõige paremas rivistuses Jõhvi sõita. Aga loodame siiski finaali pääseda ning sooviks, et pühapäeval oleks Jõhvis Tallinna finaal," ütles Tšurkin. "Me oleme Jõhvi mängude videoid vaadanud ja analüüsinud, eks paistab, mis sellest abi on olnud," lisas ta.

Esiliiga võiduga teenis Kopli City FC õiguse tõusta meistriliigasse. "90protsendilise tõenäosusega kasutame seda võimalust. Viimased 10 protsenti sõltuvad sellest, kellega me saame meeskonda tugevdada, ning sellestki, kas leiame meeskonnale treeneri," ütles Tšurkin.

Selle tabelipoole poolfinalistidest on sel hooajal Eesti koondises mänginud Sillamäe juurtega Jõhvi FC Phoenixi mängija Jelissei Zahharov.

Karikafinaalide ajalugu

Eesti saalijalgpallikarikavõistlused toimuvad 13. korda, kuid selgunud on 11 karikavõitjat, kuna hooajal 2020/2021 jäid karikavõistlused koroona tõttu pooleli. Nelja võiduga on karikavõistluste edukaim klubi Viimsi: aastal 2018 saadi võit FC Rinopali nime all, 2019., 2020. ja 2022. aastal FC Smsraha nime all. Kolm karikavõitu on saanud Tallinna SK Augur Enemat (2013, 2014, 2017), kaks karikat on võitnud Tallinna FC Cosmos (2016, 2023). Üks karikavõit on ette näidata Tallinna meeskondadel Maccabi (2012) ja FC Anži (2015).

2022/2023

19.03.2023, Sillamäe spordikompleks

Tallinna FC Cosmos - Jõhvi FC Phoenix 3:0 (1:0)

Vitali Katerynin 1:0, Daniel Gross 2:0, Denis Vnukov 3:0

2021/2022

18.03.2022, Viimsi kooli spordikompleks

Viimsi FC Smsraha - Tallinna FC Cosmos 4:4 (3:4), lisaaeg 7:5

Nikita Filin 1:0, Keiber Quevedo 1:1, Ervin Stüf 2:1, Keiber Quevedo 2:2, Alexander Moreno 2:3, Maksim Babjak 2:4, Igor Vassiljev 3:4, Ervin Stüf 4:3, Nikita Andreev 5:4, Alexander Moreno 5:5, Artur Makarov 6:5, Ervin Stüf 7:5.

2020/2021

Karikavõistlused jäid koroonaviiruse tõttu pooleli.

2019/2020

15.02.2020, Viimsi kooli spordikompleks

Viimsi FC Smsraha – Tallinna FC Cosmos 3:2 (2:0)

Oleksi Fetko 1:0, Oleksandr Sorokin 2:0, Jevgeni Merkurjev 3:0, Kirill Ianovitskii 3:1, Nikita Saltykov 3:2.

2018/2019

16.02.2019, Võru spordikeskus

Viimsi FC Smsraha – Rõuge Saunamaa 7:4 (3:0)

Oleksandr Sorokin 1:0, Jevgeni Merkurjev 2:0, Artur Makarov 3:0, Ervin Stüf 4:0, Edwin Stüf 5:0, Tarvo Piho 5:1, Kristo Perli 5:2, 5:3 ja 5:4, Jevgeni Merkurjev (pen) 6:4, Ervin Stüf 7:4.

2017/2018

25.03.2018, Tallinna Kalevi spordihall

Viimsi FC Rinopal – Narva United FC 4:4 (3:2), lisaaeg 4:4, penaltid 3:2

Andrei Panteleev 0:1, Sergey Šilkov 0:2, Jevgeni Merkurjev 1:1, Andrei Panteleev 1:3, Anton Smetanin 2:3, Andrei Panteleev 2:4, Anton Smetanin 3:4, Artur Makarov 4:4.

2016/2017

04.03.2017, Võru spordikeskus

Tallinna SK Augur Enemat – Rõuge Saunamaa 4:4 (3:3), lisaaeg 6:5

Magnus Martinson 1:0, Arsen Katšmazov 2:0 (ov), Lehar Savikink 2:1 ja 2:2, Kristo Perli 2:3, Andrei Antonov 3:3, Vladislav Tšurilkin 4:3 (pen), Kert Joakit 4:4, Mait Anton 5:4, Vladislav Tšurilkin 6:4, Oliver Ossipov 6:5.

2015/2016

06.03.2016, Kiili spordihoone

Tallinna FC Cosmos – Tallinna Maccabi 4:1 (0:0)

Juri Amosov 1:0, Erik Grigorjev 2:0, Sergei Balbutski 2:1, Ilja Krivošein 3:1.

2014/2015

29.03.2015, Kiili spordihoone

Tallinna FC Anži – Tallinna SK Augur Enemat 4:0 (1:0)

Ragnar Rump 1:0, Juri Pronin 2:0, Jevgeni Merkurjev 3:0, Sergei Kostin 4:0.

2013/2014

30.03.2014, Kiili spordihoone

Tallinna SK Augur Enemat – FC Starbunker Maardu 11:3 (5:1)

Magnus Martinson 1:0, Roman Minlibajev 2:0 ja 3:0, Andrei Russak 3:1, Mait Anton 4:1, Tõnis Kaukvere 5:1, Ilja Zelentsov 5:2, Rasmus Munskind 6:2, Klimenti Boldyrev 6:3, Roman Minlivajev 7:3, 8:3, 9:3, 10:3, Indrek Rist 11:3.

2012/2013

30.03.2013, Kiili spordihoone

Tallinna SK Augur Enemat – Tapa Kirde kaitseringkond 8:2 (4:0)

Antti Arst 1:0, Ramus Munskind 2:0, Antti Arst 3:0, Rauno Nõmmiko 4:0, Priit Murumets 5:0, Raido Reinsalu 5:1, Martin Taska 6:1 ja 7:1, Taavo Velt 7:2, Roman Minlibajev 8:2.

2011/2012

18.03.2012, Kiili spordihoone

Tallinna Maccabi – Viimsi FC Raketa 6:4 (4:1)

Mark Švets 1:0, Andrei Titov 2:0, Aleksandr Berg 3:0, Aleksei Polgihh 4:0 (ov), Aleksei Polgigg 4:1, Juri Amosov 4:2, Arturs Jerofejevs 4:3, Mihhail Šrubkovski 4:4, Maksim Rõtškov 5:4 ja 6:4.

Karikavõitjaid on ka Jõhvisse tulemas

Eelmiste karikavõistluste finaalis Jõhvi FC Phoenixi 3:0 alistanud Tallinna FC Cosmos karikat kaitsmas ei ole, sest sel hooajal klubi litsentseerimisprobleemide tõttu meistri- ja karikavõistlustel kaasa ei löö.

Küll on mitmed FC Cosmose eest eelmises karikafinaalis kaasa löönud mängijad sel hooajal osalemas Jõhvis finaalturniiril mängivate meeskondade eest. Sillamäe FC NPM Silmetisse kuuluvad Dmitri Gabenko ja Boriss Poddubnõi ning FC Bunker Partnerisse Mark Ivanov, Nikita Tšernei, Marek Naal ja Denis Vnukov. FC Cosmose aitas karikafinaali, kuid seal ei mänginud Daniel Zaguskin, kes sel hooajal mängib Kopli City FC meeskonnas.

Jõhvis on sel hooajal üks karikas juba välja mängitud. 14. oktoobril 480 pealtvaataja ees toimunud superkarikafinaalis alistas Sillamäe FC NPM Silmet 10:2 Jõhvi FC Phoenixi.

* Loos on kasutatud Raadio 4 spordisaatele "Sportklub" antud meeskondade esindajate intervjuusid.