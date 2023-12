Saalijalgpallikarikavõistluste finaalturniir toimub Jõhvis

Karikavõistluste poolfinaalid peetakse Jõhvi spordihallis 17. veebruaril kell 15 ja kell 18, esikohakohtumine toimub samas päev hiljem kell 15.

Poolfinalistid on veel selgumata. Veerandfinaalidest kahe mänguaeg on teada: 17. jaanuaril kohtuvad meistriliigas mängivad Jõhvi FC Phoenix ja FC Jõgeva Wolves ning samal päeval selgub ka, kes esiliiga meeskondadest pääseb kindlasti nelja parema hulka, sest ühes paaris on vastamisi esiliigas mängivad Kopli City FC - Sillamäe FC Silmet II.

Mänguaeg on lahtine veerandfinaalpaarides Tallinna FC Bunker Partner (meistriliiga) - Saku Sporting (esiliiga) ja Viimsi FC - Sillamäe FC NPM Silmet (mõlemad meistriliiga).

Jalgpalliliidu teatel peetakse finaalturniir Jõhvis ka juhul, kui jõhvilased nelja parema hulka ei jõua.

Saalijalgpallikarikavõistluste finaalturniir poolitab saalijalgpallihooaja, sest see toimub pärast meistrivõistluste põhiturniiri lõppu ja enne play-off'i algust.

Eelmisel aastal jõudsid märtsikuus Sillamäel toimunud finaalturniirile vaid meistriliigas mänginud meeskonnad. Poolfinaalides oli Jõhvi FC Phoenix 5:1 parem JK Kohilast ja Tallinna FC Cosmos alistas Sillamäe FC NPM Silmeti 5:4. Finaalis oli FC Cosmos FC Phoenixist parem 3:0. Mänge vaatas keskmiselt üle 560 pealtvaataja, kusjuures finaal tõi kohale 723 vaatajat.

FC Cosmos karikat kaitsmas ei ole, sest sel hooajal klubi litsentseerimisprobleemide tõttu meistri- ja karikavõistlustel kaasa ei löö.

Eesti saalijalgpallikarikavõistlused toimuvad 13. korda, kuid selgunud on 11 karikavõitjat, kuna hooajal 2020/2021 jäid karikavõistlused koroona tõttu pooleli. Nelja võiduga on karikavõistluste edukaim klubi Viimsi: aastal 2018 saadi võit FC Rinopali nime all, 2019., 2020. ja 2022. aastal FC Smsraha nime all. Kolm karikavõitu on saanud Tallinna SK Augur Enemat (2013, 2014, 2017), kaks karikat on võitnud Tallinna FC Cosmos (2016, 2023). Üks karikavõit on ette näidata Tallinna meeskondadel Maccabi (2012) ja FC Anži (2015).

Jõhvis on sel hooajal üks karikas juba välja mängitud. 14. oktoobril 480 pealtvaataja ees toimunud superkarikafinaalis alistas Sillamäe FC NPM Silmet 10:2 Jõhvi FC Phoenixi.