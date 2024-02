Tomingas: olin end auku trampinud ja valmis hooaega lõpetama

"Arvestades eelnevaid päevi, siis pigem kordaläinud [võistlus]," rääkis nelikvõidu võtnud prantslannadest kiireimale, Julia Simonile 1.56,3 kaotanud ja 24. koha saanud Tuuli Tomingas ERR-ile finišis. "Olin sellest kuhjunud pettumustejadast ennast väga auku trampinud ja olin juba valmis hooaega lõpetama. Lamades on mul viimasel ajal tekkinud päris hea stabiilsus, püsti on natuke keeruline, täna läksid lasud ilmselt üles," lisas Tomingas.

Vaid 0,3 sekundiga kaotas talle Regina Ermits, kes vastupidiselt Tomingasele tegi oma kaks möödalasku just lamadestiirus. "Mul olid imelised suusad! Kohe esimesel ringil tundsin, et pean suuskadele au andma ja ei saa lihtsalt kehvasti sõita. See oli lihtsalt nii hea võimalus ja tundsin end tänu suuskadele hästi. Pagana kahju on lamadeslaskudest, üks kord pakutakse nii hästi ja ma ei kasuta võimalust ära. Natuke olin pabinas ka, eks see võib-olla selgitab," rääkis Ermits.

Susan Külm oli avatiiru järel 26., aga püstitiiru järel tuli minna kahele trahviringile ja lõpuks andis ligi kahe ja pooleminutiline kaotus talle 41. koha. "Kaks on palju," ütles Külm. "Tahtsin nii väga nulli lasta, olud on täiesti nulliilm ja ise tegin rumalad vead. Rajal jõudsin pingutada, aga rohkem ei tea praegu öelda. Tunde poolest mingit suurt ärakukkumist ei olnud."

Johanna Talihärm eksis avatiirus kaks korda ja lõpetas 63. kohal, kaotades Simonile 3.19,6. "Kui võtta selle hooaja kokkuvõttes, näitab see, mis kõik on olnud. Võitlesin lõpuni, ei andnud kordagi alla ja see on ainus asi, mille üle täna uhke olen," ütles pisaratega võidelnud Talihärm.