Tomingas: poleks kolm päeva tagasi uskunud, et sellest niimoodi välja tulen

"Uskumatu! See, kus ma oma mõtete ja emotsioonidega kolm päeva tagasi olin... ma poleks iial uskunud, et sellest niimoodi välja tulen," rääkis pühapäeval paremuselt kaheksandat sõiduaega näidanud ja Nove Mestos kolmanda MM-kulla võitnud Julia Simonile 2.30 kaotanud Tomingas.

"Ma läksin lihtsalt sõitma. Tundsin, et täna on enesetunne okei ja enesekindlus hakkab ka ree peale tagasi tulema, aga sellist võitlusvaimu kindlasti polnud, nagu oli hooaja alguses. "Olen jaanuaris vaimselt nii jõhkralt peksa saanud, et motivatsioon on kõvasti maha läinud. Mõnel teisel päeval oleks viimasel ringil ees olnud tüdruku ka võib-olla suure vihaga ära noppinud, aga täna nautisin seda olukorda viimasel ringil," sõnas intervjuu alguses ka sünnipäevalapsele Tarmo Tiislerile õnne soovinud Tomingas.

Regina Ermits sai 24. ja Susan Külm 27. koha, sõiduaegade poolest mahtusid Eesti naised pühapäeval 24 parema sekka.

"Äge! Selliste hetkede nimel me elame ja teeme," kinnitas Eesti koondise treener Indrek Tobreluts. "Pärast teist tiiru hakkas juba käest libisema, aga MM-il mõtlevad vist kõik ilmselt natuke rohkem. Hooldemehed on teinud head tööd, teistmoodi ei oleks see võimalik. Arvestades, millise meelsusega me MM-ile tulime, siis ei oleks sellist päeva oodanud."

Külm tegi nii lamades- kui püstitiirus ühe möödalasu, kaotus 3.50 andis talle lõpuks 27. koha. "Nagu näha, on siin väga märg ja tõusud on kohati aeglased. Kuna olen 182 cm pikk ja kaalun natuke rohkem kui pisikesed tüdrukud, oli mul allamäge täna kõva eelis," naeris Külm. "Viimases tiirus oli ühel lasul keretõmme, olen rahul, et suutsin selle enne lasku peatada ja nulli välja võtta."

Ermits tegi kolm möödalasku ning kaotas Simonile kolm ja pool minutit, lõppkohaks märgiti talle 24. "Algas nii jube raskelt, kui ma pärast viimast tiiru kuulsin, et läksin 25. kohal ära, siis mõtlesin, et kuidas see võimalik on! Koha mõttes on kõik hästi, aga võistlus ise tundus vahepeal nii jube," naeris Ermits.