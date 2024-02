Squashi Eesti meistriteks tulid Pettai ja Allas

"Pingelises finaalis kahe venna vahel suutis Kristjan Pettai siiski viimase geimiga oma tiitlit kaitsta ja venna Jaanuse alistada. Võiduks läks vaja kõiki viite geimi ning viimases geimis jäi lõpuks seis 13:11. See oli Pettaile kuues Eesti meistritiitel.

"See oli lihtsalt tahtejõud; lõpus on alati see, kes rohkem tahab ja no natukene õnne ka," rääkis Pettai. "Ma olen praegu väga õnnelik, aga ma mäletan, et mul oli pikk paus, ma ei tulnud viis-kuus aastat meistriks ja siis jälle tulin, ehk siis viis aastat tagasi olin kõige õnnelikum."

Esimest korda ajaloos valiti squash sügisel 2028. aasta Los Angelese olümpiaalade sekka. Kristjan Pettai tunneb pettumust, et temal sinna nelja aasta pärast asja pole, küll aga näeb ta järelkasvus väga häid noori mängijaid ja kõva konkurentsi peale kasvamas.

"Tulevik on helge. Kui kõigepealt rääkida natukene suuremast plaanist, siis see on suurepärane saavutus. Squash on üritanud juba 15-20 aastat olümpiale saada. See toob kindlasti rohkem populaarsust sellele spordialale, rohkem rahastust, rohkem klubisid, treenereid jne. Ja kui rääkida järelkasvust, siis selle üle on ka hästi hea meel," tõdes Pettai.

Naistest oli meistrivõistlustelt eemal tiitlikaitsja Eveli Mälk, kes õpib USA-s ning keda ei lasknud osalema tulla vigastus. Finaalis alistas Aliis Allas 3:0 Reele Komi ning tuli seitsmendat korda Eesti meistriks.

"Absoluutselt suurepärane. Ma kunagi unistasin, et saaks teistega ühele pulgale, ehk võita neli tiitlit. Nüüd juba seitsmes: ainult super," sõnas Allas. "Ma ütleks, et iga aasta läheb vaimselt raskemaks. Vastased on tugevad ja lõpuks loeb see, kes sel hetkel väljakul ennast paremini kokku võtab. Ega siin midagi kerget ei ole."

Ka Allas usub, et oümpiaalana on Eesti squashi tulevik heades kätes.