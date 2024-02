Kiibus jääle naasmisest: esimene samm pärast pausi on hirmus, aga vajalik

Kiibusel diagnoositi mullu jaanuaris pärast Espoos aset leidnud Euroopa meistrivõistlusi mõlemas sääreluus stressimurd, millest taastumine võttis noorel iluuisutajal aega üle aasta. Möödunud nädalavahetusel naasis Kiibus jääle ning kogus Oberstdorfis 154,84 punkti ja neljanda koha.

"Hinnangut oli päris keeruline anda, arvestades, et põhja, mille pealt seda anda, eriti ei olnud," ütles Kiibus ERR-ile. "See võistlus oli minu ja kogu mu tiimi jaoks pigem vajalik, raske, kohati hirmus, esimene samm, mis oli vaja teha. Selle taustal me jäime väga rahule. Ma ise jäin väga rahule, et suutsin peaaegu realiseerida kõik selle, mida ma juba trennis olen võimeline tegema."

Rahule võib jääda ka punktisaagiga, mis jäi veidi enam kui kahe punkti kaugusele tema mullusest EM-i tulemusest. "Kui tollel hetkel oli see täielik ebaõnnestumine, siis nüüd sealt alustada on ainult positiivne. Ootused olid madalad ja ma ei tahaks öelda, et üllatasin iseennast siin praegustel võistlustel, aga ikkagi pisut. See andis tõesti väga hea ja positiivse laengu, et suutsin niimoodi alustada. See on hea alguspunkt," arvas ta.

21-aastane iluuisutaja tõdes, et lühikavas oli väike värin sees. "Teadmatus on ikkagi kergelt hirmus ja esimene samm pärast nii pikka pausi on hirmus, aga väga vajalik teha," ütles Kiibus.

Samas jäi ka päris palju punkte jääle. "Kui oleksin suutnud realiseerida ära selle, mida treeningutes juba olen võimeline tegema, oleks punktiskoor ka kindlasti kõrgem olnud. Eks need kõik on hetkel omavahel seotud - enesekindlus, tunnetus. Kõik see, mis tuleb tavaliselt võistlustega, mida mul hetkel lihtsalt ei olnud," ütles ta.