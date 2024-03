Kiibus ei jäänud Luksemburgis isiklikust rekordist kaugele

21-aastane Kiibus kogus laupäeval sõidetud lühikava eest 62,61 punkti, millega kaotas oma kolm ja pool aastat tagasi Budapestis püstitatud isiklikule rekordile (65,37) vähem kui kolme punktiga.

Kolm nädalat tagasi sai Kiibus Tilburgis lühikava eest 46,74 punkti, veebruari alguses lõpetas ta 13-kuulise vigastuspausi Baieri lahtistel meistrivõistlustel, kus sai lühikava eest 53,98 punkti. Eelmisel nädalal osales eestlanna Poolas Lodzis Maria Olszewska memoriaalvõistlusel, kus teenis lühikava eest samuti 53,98 punkti.

Kiibusel on vabakavaks korralik edu: teisel kohal oleval slovakitaril Ema Doboszoval on 55,63 punkti, britt Kristen Spours kaotab talle omakorda 0,17 punktiga. Rohkem uisutajaid laupäeval 50 punkti piiri ei ületanud.

Mullu võidutses Luksemburgis Mone Chiba, aasta varem Rinka Watanabe. 2018. aastal sai teise koha kahekordne maailmameister Kaori Sakamoto.