Eesti e-sportlane Robin Kool valiti oma alal maailma kolmandaks mängijaks

Oma kogukonnas pole eestlane varem nii kõrget tunnustust teeninud. Paremal juhul on ta veebiküljel HLTV.org avaldatud edetabelis hoidnud seni kaheksandat kohta.

"Kui arvestada, et tegemist on meeskonnaalaga, kus individuaalselt üks inimene valitakse top kolme, siis ma arvan, et meil ei ole ühtegi teist spordiala lähiminevikus olnud, kus mõni eestlane oleks nii levinud spordialal kolme parema seas," lausus Geeniuse peatoimetaja Martin Mets intervjuus saatele "R2 Päev".

Tema sõnul teeb saavutuse väärtuslikuks asjaolu, et Counter-Strike'i tipus on tase äärmiselt ühtlane. "Et sinna üles pääseda... seda ilmestab see, et number üks tiim võib vabalt keskmiselt natuke kehvemal päeval kaotada number 40 tiimile," lausus Mets. "Sest need vahed on selles maailmas nii-nii väikesed."

Samuti annab saavutatule kaalu, et tegemist on ühe maailma populaarsema arvutimänguga. "Võib-olla Minecraft, Roblox, üht-teist võib-olla veel on populaarsem, aga mida mängitakse e-spordis - ilmselt on see kõige populaarsem," sõnas Mets.

"Teisel kohal on ilmselt Dota 2. Dota on mingites maailma osades levinud, aga Counter-Strike on levinud väga ühtlaselt üle maailma."

Siiski ei ole Counter-Strike'i maailmas kõik nii roosiline ja seda eriti Ukraina sõja valguses. "Kui muidu on spordialadel Venemaa sportlased väga palju kõrvale jäetud, siis Counter-Strike 2 on üks asi, kus sellega on väga pehmelt ümber käidud," ütles Mets.

"See on tegelikult kummaline. Alguses küll keelati võistkonnad, kel olid sidemed Kremliga või Kremliga seotud oligarhidega, aga siis vahetati nimesid, klubid liikusid kuhugi mujale - kokkuvõttes on see üsna hall ja mingid asjad on tegelikult ebameeldivad."

Mida toob alanud aasta aga Kooli jaoks? "Counter-Strike 2 on natuke aega väljas olnud ja kohe tulevad ju esimesed maailmameistrivõistlused, mis toimuvad märtsi teises pooles Kopenhaagenis, kus Robin Kool on ka oma tiimiga FaZe - mis on praegu maailma paremusjärjestuses teine," vastas Mets.

"Kõik muidugi loodavad, et sealt tuleb võit koju ära. Tegelikult on Robin Kool juba kaks aastat tagasi ühed maailmameistrivõistlused võitnud ja see auhind on käes, aga Counter Strike 2-s seda veel ei ole."

"Nüüd ongi tunne, et mida aeg edasi, seda raskemaks läheb võit, sest see tase on üle maailma nii palju ühtlustunud," lõpetas ta.