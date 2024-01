Zahkna: olen meeletult pettunud, lasin võimaluse mutta

Lühike tavadistants kujutab endast tavalise 20 kilomeetri asemel 15 km läbimist ning iga möödalask toob minuti asemel kaasa 45-sekundilise ajakaristuse.

"Sõit oli üllatavalt okei," rääkis 34. koha saanud Zahkna ERR-ile. "Piilusin aegu, esimesel ringil oli üllatav teada, et täitsa okei sõit. No pekki: ma ei ole tavaliselt ise see, kes tiirus ära mähib, aga suutsin esimeses tiirus endal kuidagi padruni välja laadida, kohe trahv mööda ja kontroll võistluse üle kadus."

"Ülinõme, olen meeletult pettunud - oli imelihtne võimalus, rada mulle sobib, tuulevaikne, justkui võimalus oli loodud, aga lasin ise mutta esimese-teise tiiruga," lisas Zahkna.