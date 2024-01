Liidrite kohtumises sai võidu Bunker Partner, kuid esimesena jätkab Viimsi

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliiga 8. vooru edasilükatud kohtumises alistas Tallinna FC Bunker Partner kolmapäeva õhtul kodusaalis 6:2 (2:0) Viimsi FC, kes säilitas neli vooru enne põhiturniiri lõppu tabelis esikoha. Meeskondi on lahutamas üks punkt.

Esimesel poolajal võitis Tallinna FC Bunker Partner Denis Vnukovi 12. minutil ja Marek Naali 18. minutil löödud väravast 2:0.

Teise poolaja 12. minutil lõi värava Viimsi FC kasuks Erik Grigorjev, kuid juba järgmisel minutil tegi Vnukov vahe taas kaheväravaliseks - 3:1.

16. minutil realiseeris Naal Bunker Partneri väravavahi Mark Boskini oma värava alt antud söödu, suunates palli peaga väravasse - seisuks 4:1.

19. minutil saatis Aleksei Titenok palli "lendava väravavahiga" mänginud FC Viimsi tühja väravasse - seisuks 5:1.

Lohutusena sai Grigorjev kohtumises kolmanda mehena kirja oma teise tabamuse, lüües seisuks 5:2. Kuid lõppsõna jäi siiski Bunker Partnerile, kelle kasuks lõi Igor Vassiljev 6:2.

Avaringis oli Viimsi FC suutnud Bunker Partnerit 6:0 võita.

10 mängu (8 meistrivõistlustel ja 2 karikavõistlustel) järjest võitnud Tallinna FC Bunker Partner on küll meistriliiga uustulnuk, kuid tegu on äärmiselt kogenud mängijatest koostatud võistkonnaga. Kolmapäeval kohtumises osalenud mängijatest kolm kuulus eelmisel hooajal just Viimsi FC ridadesse ning viis mängijat tulid eelmisel või üle-eelmisel hooajal FC Cosmose ridades Eesti meistriks.

Viimsi FC oli kaotuseta eelmise aasta maikuust, viimati kaotati eelmise hooaja poolfinaalis Sillamäe FC NPM Silmetile. Pärast seda saadi võit pronksimängus Tartu Ravens Futsali üle ning sel hooajal saadi enne kolmapäeva meistrivõistlustel kaheksa võitu ja üks viik ning ka karikavõistlustel on saadud üks võit.

Paremusjärjestus (10/14): 1. Viimsi FC 25, 2. Tallinna FC Bunker Partner 24, 3. Sillamäe FC NPM Silmet 19, 4. Tartu Vald/Ravens Futsal 18, 5. Narva United FC 16, 6. Jõhvi FC Phoenix 13, 7. Rummu Dünamo 3, 8. FC Jõgeva Wolves 0.

11. voorus on sel reedel, 12. jaanuaril vastamisi Tartu Vald/Ravens Futsal - Viimsi FC. Päev hiljem on kavas kolm kohtumist: Rummu Dünamo - FC Jõgeva Wolves, Narva United FC - Tallinna FC Bunker Partner, Jõhvi FC Phoenix - Sillamäe FC NPM Silmet.

Kokku on 10. veebruaril lõppeval põhiturniiril kavas 14 vooru. Play-off'i pääsevad kuus paremat meeskonda, kusjuures kaks edukamat saavad otse poolfinaali.