Vutt eestlaste kettagolfi lembusest: seda on ilmselgelt maailmas märgatud

Tänavune kettagolfihooaeg toob Eestisse esmakordselt suure profituuri võistluse. Ala eestvedajad loodavad, et see aitab veelgi kettagolfi populaarsust kasvatada.

Üht kettagolfi suurvõistlust, Euroopa meistrivõistlusi on Tallinna lauluväljakul juba nähtud. Juba on oodata aga ka uusi, kraadi või isegi kahe võrra kangemaid mõõduvõtte. Sel suvel juuli lõpus toimub Tallinnas profituuri etapp nimega European Disc Golf Festival, mille tugevust kettagolfi maailmas võrdleb üks peakorraldajatest justkui suusatamise maailma karika etapiga, mis toob kokku suure osa ala tipptegijatest. Eesti kettagolfile on sellise ürituse korraldamine mitut pidi oluline.

"Esiteks saavad paljud inimesed aru, et kettagolf on sport. Tihtipeale räägitakse, et see pole mingi sport, aga kui tegelikult ikkagi maailma tippmängijaid näha ja tajuda, mida nad seal rajal suudavad teha, ja kui seal juures on veel 10-15000 pealtvaatajat, kes tugevalt kaasa elavad, siis see kõik ongi väga vaatemänguline ja vinge," selgitas Tallinna etapi peakorraldaja Matthias Vutt.

See on soojenduseks järgmise suve suurvõistlusele, kui Tallinna lauluväljakul ootab ees Major-turniir ehk üks neljast kettagolfi suurvõistlusest aastas, mille analoogiaks sobiks Vuti sõnul tennise suure slämmi turniir. Selliste turniiride korraldamise õigus on tema sõnul suur au.

"Eks see tõenäoliselt sai alguse sellest, kuidas kettagolf on Eestis kasvanud. See on üks kõige populaarsemaid spordialasid, meil on kuskil 40 000 harrastajat ning seda on ilmselgelt maailmas märgatud. Siis meie tippmängijad, nagu Kristin, Albert, Silver ja teised. Kolmandaks see, kuidas me korraldasime Euroopa meistrivõistlused eelmisel suve. See jättis paljudele otsustajatele väga hea mulje. Ja selle tulemusena oleme selle võistluste korraldamise saanud meile," jätkas Vutt.

Tänavune profituuri etapp läheb maksma 600 000 eurot, järgmise aasta Major-turniir juba ligi miljon eurot. Kui need õnnestuvad, loodavad korraldajad hakata taotlema ka MM-i korraldusõigust. Tippvõistluse kõrval on eesmärgiks ka ala kandepinna laiendamine.

"Eesti kettagolfi liit on öelnud, 2025/26 aasta lõpuks võiks olla pool rahvastikust ühe korra mänginud kettagolfi. Täna on see ala koolides, meil on treenerite programmid ja miks mitte panna Eesti inimesed liikuma läbi kettagolfi," lisas Vutt.

Eelmisel nädalal sai avalikuks ka Kristin Tattari võistlushooaja kalender. Tattari mänedžerina tegutseva Vuti sõnul ootab ees tegus aasta ning Tattarit võib päris palju näha tegutsemas ka Euroopas.

"Ma arvan selle aasta erisus ongi võib-olla see, et Euroopas toimub viis profituuri etappi, mida varem pole kunagi juhtunud. Ehk siis Kristin saab päris märgatava osa aastast veeta Euroopas ja ka Eestis. Ta võtab kaks pikemat pausi, on terve mai Eestis ja pool augustit Eestis. See on põhierinevus, aga laias laastus on ikkagi küllaltki tempokas aasta, mis algab märtsist peale ja läheb oktoobri lõpuni välja," ütles Vutt.