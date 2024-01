Lilender Selevkodest EM-il: loodame esikümnesse, aga ideaalis esikuuikusse

Meeste seas on favoriit tiitlikaitsja Adam Siao Him Fa (Prantsusmaa) ja naiste hulgas eelmise korra hõbemedalist Loena Hendrickx (Belgia).

ETV spordisaate stuudios käis eestlaste ja favoriitide võimalusi hindamas iluuisutamisetreener- ja kommentaator Liina-Grete Lilender.

Neli üksiksõitjat. Meeste seas on meie ootused kindlasti kõrgemad arvestades vendade Selevkode taset.

Ideaalis võiks olla ju mõlemal kohad esikuuikus, loodame muidugi esikümnesse. Praegu on nad heas vormis, näitavad ilusti oma tehnilist taset ja on vaja lihtsalt vastu pidada.

Samas väga stabiilset hooaega kummalgi ei ole.

Jah, aga järk-järgult on nad läinud aina paremaks. Alustasid hooaega kesisemalt ja loodame, et tipphetk tuleb Euroopa meistrivõistlustel.

Kumb vend peaks paremas vormis olema? Statistika järgi vanem vend, aga kui võrdleme päris tippu, siis tiitlit kaitseb Adam Siao Him Fa, kes on 300 punkti mees, siis mis peaks meil hästi minema, et kuues või kaheksas koht koju tuua?

Mõlemad on tehniliselt kõrgel tasemel. Nüüd ongi see, et ilma apsakateta... aga arvan, et vanem vend on natuke suurema kogemusega ja võib-olla kindlam. Noorem on tavaliselt näidanud, et tulevad kerged eksimused sisse. Loodame parimat!

Kas prantslasele ennustad kindlat kullavõitu?

Tahaks öelda jah, aga elu on näidanud, et võib tulla ka must hobune. Tal on päris kõvad konkurendid Šveitsist ja ka teine prantslane. Eks paistab.

Naiste üksiksõidus ootasime loomulikult, et EM-ile läheb hetkel Euroopa kolmas number Niina Petrõkina, aga jalavigastuse tõttu on tema kohus. Eva-Lotta Kiibus ei ole sel hooajal veel võistelnud. Lähevad debütant Nataly Langerbaur ja pika vaheaja järel Kristina Lisovskaja. Mis siht võiks neil olla?

Kõigepealt finaalkoht [lühikavas 24 hulka], aga oma punktidega võiks mõlemad olla 15 hulgas. See tähendab muidugi seda, et peavad olema ääretult puhtad kavad ilma suuremate eksimusteta.

Kui vaatame suursoosikut, belglannat Loena Hendrickxit, kes eelmisel EM-il oli hõbemedalist, siis tänavu on ta kogunud üle 220 punkti kogunud. Mis on tema eripära?

Tema otsib alati väga põnevat sisu nii endas kui välimuses. Hästi on näha, kuidas tal on kostüümid, iga detaili peale mõeldud soeng, kaasa arvatud meik. See on ülioluline. Mitte ainult kavad ja tehniline skoor. Kogu komplekt.

Leedus toimub esimest korda EM. Tähendab - on oodata midagi uut ja huvitavat.

Kindlasti! Leedu ei ole ju väga suur uisuriik, aga kes teab, võib-olla saab sellest tõuke.