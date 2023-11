Võrkpallinaiskonna kapten tuli istevõrkpallis Eesti meistriks

Esmakordselt Jõgevamaal Siimustis peetud meistrivõistlused tõi kodukanti sellest hooajast alates istevõrkpallitreenerina tegutsev kaitseväelane Rait Metsaste, vahendab volley.ee.

Metsaste eesmärk on tutvustada peamiselt pealinnas treenivatele istevõrkpalluritele ka teisi paiku Eestis, kus on ala harrastamiseks ideaalsed tingimused. "Mitmete mängijate sõnul oli Kiigemetsa kooli saali põrand istevõrkpalliks ideaalne ja libises väga hästi. Meil on hea meel, et Jõgeva vald turniiri toimumisele kaasa aitas," ütles Metsaste.

Turniiril osales sel aastas neli naiskonda, neli meeskonda ja kolm segavõistkonda. Päev algas kolmikutes mees- ja naiskondade turniiriga, kus kõik võistkonnad mängisid omavahel ühe mängu.

Naiste turniiril oli võidukas võistkond Teras, kes alistas kõik kolm vastast 2:0, loovutades kõige pingelisemas geimis vastastele maksimaalselt 19 punkti. Terase naiskonnas tegi kaasa ka Eesti naiste võrkpallikoondise kapten Liis Kiviloo, kelle jaoks oli istevõrkpalli Eesti meistritiitel tema esimene kodustelt võistlustelt.

"Mind üllatas, et istevõrkpall on nii kiire, võitluslik ja põnev ala ning kahtlemata heaks vahelduseks võrkpallile! Eriti äge on, et kõik saavad mängida võrdsetel tingimustel koos parasportlastega. Eestis võiks kindlalt kõik võrkpallurid selle ala ära proovida," sõnas Kiviloo.

Teise koha saavutas võistkond Kimchi kahe tasavägise 2:1 võiduga. Kolmanda koha ning pronksmedalid sai kaela esmakordselt istevõrkpalli mänginud võistkond Algajad. Neljanda kohaga pidi sel korral leppima võistkond Kosmos, kelle saagiks jäi kaks geimivõitu, kuid mänguvõiduni sel korral ei jõutud.

Meeste turniiril oli samuti võitja ülekaal selge kui taaskord sai Eesti meistritiitli kaela võistkond Sideout, kes alistas kõik vastased 2:0 loovutamata neile üle 20 punkti geimis. Teisele kohale tuli võistkond Energia kahe võiduga. Kolmanda koha ning ühe võidu sai tiim TabulaRasa. Neljanda kohaga pidi leppima võistkond Käre.

Segavõistkondade arvestuses osales sel korral vaid kolm võistkonda kuid see-eest olid mängud tasavägised ja võitlust jagus. Esikoha saavutas võistkond Sinilill, kes mängis 3:0 (14; 10; 22) üle tiimi Käre ning 2:1 (21; -21; 19) tiimi Sideout. Sideout võttis 3:0 võiduga Käre üle hõbemedalid.

Lisaks jagati välja auhinnad turniiri parimatele mängijatele. Parimaks naismängijaks valiti just Liis Kiviloo, meesmängijate seas oli parim Margus Hoop ning parim parasportlane oli Ivar Liiv.