Euroopa tippklubid distantseeruvad superliigast, Real ja Barcelona jäävad truuks

UEFA president Aleksander Ceferin ütles neljapäevasel pressikonverentsil, et nemad ei hakka enam superliiga loomisele kätt ette panema. "Ma loodan, et superliiga alustab tegevust niipea kui võimalik. Kahe klubiga," pilkas Ceferin. "Jalgpall ei ole müügiks. Meie ei kavatse neid takistada. Nad võivad luua, mida iganes nad tahavad," lisas UEFA president.

Ceferini torge oli suunatud Madridi Realile ja Barcelonale, kes olid 2021. aastal välja käidud superliiga peamised eestvedajad ning on jätkuvalt huvitatud uue võistlussarja loomisest.

Real teatas neljapäeval, et Euroopa Liidu kohtu otsus "tähistab pöördepunkti" ning on "jalgpalli- ja spordiajaloos tähtis päev". Rahulolu väljendas ka Barcelona, märkides, et kohtuotsus sillutab teed uuele tipptasemel jalgpallivõistlusele ja vastandub senisele jalgpallimaailma monopolile.

Reali ja Barcelona juubeldamisega ei läinud kaasa liigakaaslane Madridi Atletico, kes lubas UEFA võistlussarjadele truuks jääda. "Euroopa jalgpallikogukond ei toeta superliigat. Meie pooldame Euroopa jalgpalliperekonna kaitsmist, koduliigade säilimist ja eurosarjadesse pääsemist väljakul saavutatud tulemuste kaudu," teatas Atletico.

Lisaks Atleticole on oma vastusseisu superliigale väljendanud teiste seas Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Müncheni Bayern, Dortmundi Borussia, Pariisi Saint-Germain, Monaco, Milano Inter ja Roma.

