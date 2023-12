Ilmus raamat Eesti spordiajakirjanduse ajaloost

Raamatu kirjutas Eesti Spordiajakirjanike Seltsi tellimusel kunagise käsikirja põhjal valmis Tiit Lääne. Kaasautorid on Lembit Koik, Sven Sommer, Märt Ibrus ja Maarja Värv.

"Põgus ülevaade spordiajakirjanduse arenguloost Eestis on sellega algusaegadest tänapäeva jõudnud. Nüüdseks on see ammu, juba eelmisel sajandil stardipaugu saanud idee teostuseni jõudnud ja kirjasõnas jäädvustatud. Märk on maas ja sellelt edasi liikuda või süvitsi minna on juba uutel tegijatel, kellel selleks indu ja soovi, märksa lihtsam," kirjutab Lääne raamatu lõppsõnas.

"Kunagi parimate unistuste ja soovidega alustatu on õnnestunud lõpuks teoks teha. Olgu see arenguloo raamat sillaks erinevate aegade ja erinevate põlvkondade vahel, kes kõik on omas ajas ja võimalustes vahendanud sporti oma parimatest mõtetest lähtuvalt."

"Kui ma selle käsikirja eelmisel aastal juhuslikult enda kätte sain, siis mul käis klõps ära. Otsustasin, et see raamat peab ilmuma. Lihtsalt peab! Rääkisin Tiidu nõusse, et ta võtab kätte ja teeb selle lõpuni," meenutab Värv.

"Ja nüüd natuke rohkem kui aasta hiljem saangi seda päriselt käes hoida! Mul on nii hea meel, et ma ei andnud alla ega jätnud jonni ja see raamat ikkagi ilmus ja meie tsunfti ajalugu on kaante vahele saanud."

Raamatu toimetaja on Maarja Värv ja kujundaja Ruth Laasi. Huvilistel on võimalik raamatut soodushinnaga otse ESAS-i käest osta.