Tomingas: kui õnnestumine tuleb, on koht ka vääriline

Kuidas sa ise seda tunnetad, et see on juba tase, millega tõesti annab midagi ära teha? "Eks suvel trenni tehes ma tõesti lootsin, et võiksid tulla top20 kohad stabiilselt. Kas nüüd stabiilselt on tulnud, aga see juba näitab midagi, kui ma olen kokkuvõttes top20 sees," arutles Tomingas. "On nii läinud, nagu lootsin. Ma ei ole tegelikult sajaprotsendiliselt siin õnnestunud ükski päev sellel MK trimestril ja kui ükspäev see õnnestumine tuleb, siis, ma arvan, on ka see koht vääriline."

Nüüd on järgmise MK-etapini kaks ja pool nädalat aega, kuidas seda head vormi hoida? "See on miljoni dollari küsimus," naeris Tomingas. "Ei tea, teen, nagu ikka, oma asja, usaldan treenerit ja, mis kõige olulisem, proovin terve olla. Selle MK trimestri ilmselt kõige suurem kordaminek on see, et koroona mind kätte ei saanud, Pundis ta meil siin möllas, aga ma suutsin sellest pääseda. Nüüd proovib sama joont hoida ja ma arvan, et kui kõik teha nii, nagu peab, siis küll see vorm säilib."

Tomingase senise hooaja kõige kehvem tulemus pärineb avaetapilt Östersundis, kus ta sai tavadistantsil 33. koha. Järgnenud võistlustel on tema kohad olnud 28., 19., 31., 22., 11., 25., 11. Kui maha on rahustanud viimase kahe nädala head tulemused? "Ma viimastel aastatel olen väga palju hakanud hindama oma sooritust pigem kui seda kohta," selgitas Tomingas. "Minu võimed on nii palju tõusnud, et kui mu sooritus on hea ja õnnestub, siis see koht on ka vastav. Ma arvan, et kui ma siin võitleks 60. kohtade nimel ja annaks samamoodi endast parima ja lasketiirudes tegutseks täpselt, siis ma oleks ilmselt samas emotsionaalses seisundis siin. Olen lihtsalt andnud endast parima ja nii on. Praegu on lihtsalt see moment, et kui kõik õnnestub, siis on võib-olla need tasud vähe suuremad."