VIDEO | Tomingas vedas Tiisleri jäisesse Lenzerheide järve talisuplema

"Mul on tegelikult päris mõnus olla: see vist on see, mida sa siin hommikuti taga ajad," ütles Tiisler supluse järel Tomingasele.

"See annab mingi energialaengu. Kui nüüd füsioloogia kanti minna, siis ta peaks mulle mingi dopamiinilaksu andma mõneks tunniks," vastas Tomingas.

Sportlase sõnul meeldib talle eriti talisupelda Anterselva kandis, aga vees käis ta isegi Östersundis, kus õhutemperatuur langes madalamalegi kui -20. "Ütleme nii, et karastas järgmisteks ujumisteks korralikult ära," naeris ta.