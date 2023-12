Tomingas: eile ma ei oleks arvanud, et täna sõit aja mõttes nii normaalne tuleb

"Tore, mis ma muud öelda oskan. Ma ei saanud täna aru oma pingutusastmest. Kas ei saanud kõike välja või siis ma lihtsalt ei oska sellel rajal sõita. Kui ei anna endast maksimumi, siis on tunne selline. Eile ma ei oleks arvanud, et täna sõit aja mõttes nii normaalne tuleb," võttis Tomingas võistluse kokku.

Kui eelmisel etapil Hochfilzenis tegi Tomingas sprindis kolm möödalasku, siis Lenzerheides läks tal oluliselt paremini, jättes üles ainult ühe märgi. "Hochfilzenis on keeruline lasketiir. Just enne tiiru on üks väike tõusunurk ja see teeb sihtmärgi tabamise raskemaks. Siin oli minu laskmine igal juhul õnnestumine," lisas Tomingas.

Hochfilzeni MK-etapi koroonaviiruse tõttu vahele jätma pidanud Susan Külm läbis Lenzerheide sprindis mõlemad tiirud puhtalt ja sai 45. koha. "Täna oli väga raske. Ütleme nii, et mul pole viimasel kolmel-neljal aastal nii raske olnud. Nakatusin juba kolmandat korda koroonaviirusesse, aga jõudu pole sees," nentis Külm.

Naiste 10 km jälitussõit on kavas laupäeval algusega kell 13.45.