Tuuli Tomingas: suurt pettumust ei ole

"Täna oli tõesti väga hea sõit, niimoodi on ülimalt meeldiv võistelda," alustas Tomingas. "Laskmine on küll praegu selline, et iial ei tea, mis tuleb. Trennis võin lasta neli nulli järjest, kuid siis tuleb ootamatult neli möödalasku. Minu laskmine on hetkel väga muutlik. Loomulikult ei saa sellise laskmise pealt väga suurt enesekindlust tekkida ja eks see täna kajastus väga ilmekalt."

Tomingas näitas suusarajal paremuselt kuuendat aega. "Selles mõttes vägev. Suurt pettumust ei ole. Isegi kui viimasest tiirust 29. kohalt välja läksin, polnud mul kahtlust, et ma ei suuda eesolijaid kinni püüda. Teadsin, et finišiks kindlasti tõusen," lisas ta.

Pühapäeval on Tomingas võistlustules ühisstardist sõidus. "Suuri eesmärke ma endale ei sea. Praegu olen õnnelik, kui suudan oma parima ära teha. Kui seda teen, siis on koht ilmselt väga viisakas."

Susan Külm käis kolmel trahviringil ja sai kokkuvõttes 43. koha. "Täna olid rajaolud tunduvalt kiiremad ja 2 km pikkust ringi oli lihtsam sõita kui 2,5 km pikkust ringi. Samas tunne pole päris see veel. Võistlemine on see, mis mind hetkel paremaks teeb. Tuleb seda teha ja samuti tugevalt trenni teha. Ütleme nii, et õnn soosib tugevamaid ja eks mulle neid katsumusi niisama tee peale ei panda. Need on vaja ületada ja see teebki mind paremaks," rääkis Külm.