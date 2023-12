Ränkel neljast möödalasust: ei tea, kas jaksan märkide kukkumise ära oodata

Siimer tegi täna teises tiirus ühe möödalasu ning kaotas võitjale Benedikt Dollile veidi enam kui kaks ja pool minutit. "Hochfilzenis oli kohe pärast koroonaviirust tagasi tulla väga-väga raske, tegin sellega karuteene, oleks pidanud nädalavahetuse vabaks võtma. Täna ma tundsin, et natuke on vorm tagasi tulnud, suutsin rohkem pingutada," rääkis Siimer.

"Praegu ootan kõige rohkem laupäevase jälitussõidu finišit ja siis ootan jõule. Rada on pagana raske, aga pärast tõusu tuleb pikk laskumine, kus tegelikult saab päris palju puhata. Minule see rada meeldib rohkem kui Hochfilzeni oma," tõdes Siimer.

Raido Ränkel tegi lamadestiirus ühe möödalasu, aga pidi teise tiiru järel minema lausa neljale trahviringile. Lõpuks kogunes kaotust kolm ja pool minutit, mis andis talle 76. koha.

"Lamadestiirus olin vist viimase märgi ajal juba mõtetega rajal, kahju, et see alla ei tulnud. Püstitiirus ikaldas ikka väga. Viimast ringi oli seetõttu raske ka sõita, esimesed kaks ringi tundusid päris mõnusad," rääkis Ränkel.

Millal siis püstitiirus ka Ränkelil märgid kukkuma hakkavad? "Ma ei tea, kas ma jaksan seda aega ära oodata. Loodan, et see hooaeg ikkagi tuleb. Ausalt, trennis tuleb, aga võistlustel mitte. Saab nüüd kaks nädalat Haanjas trenni teha."

Kõik kolm reedel stardis olnud Eesti laskesuusatajat põdesid veel kahe nädala eest koroonat. Marten Aolaid tegi reedel kolm möödalasku ning sai viieminutilise kaotuse juures 91. koha.

"Hooaja alguses läksid Idres asjad enam-vähem õiges suunas. Östersundis pärast individuaali tundsin, et midagi on pahasti. Järgmine päev ärkasin palavikuga, oligi covid. Üks nädal aega trenni oleks päris hea praegu ja siis hakata tasapisi võistlema. Plaan oligi Idresse sõita ja seal üks-kaks starti teha, aga olen siin. Eesmärk on hea enesetunne tagasi saada, võistlemist nautida ning MK-sarjas püsida ja jälitussõitu jõuda," rääkis Aolaid ERR-ile.