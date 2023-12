Sprindi esikuuikusse mahtus neli sakslast, Siimer pääses jälitussõitu

Avalaskmise järel mahtus esikümnesse vaid üks trahviringil käinud mees, kelleks oli Johannes Thingnes Bö (+11,5). Püstitiirus norralane ei eksinud ja kaotas tiirust väljudes Dollile 4,5 sekundit, aga sakslane suutis viimase sektoriga oma edu hoida ning võttis Bö ees 5,4-sekundilise eduga etapivõidu.

Kolmandaks tuli püstitiirus korra eksinud Philipp Nawrath (+36,8), talle järgnesid Sturla Holm Lägreid (0; +39,1) ning veel kaks sakslast Philipp Horn (1; +39,1) ja Johannes Kühn (0; +44,3).

Parima eestlasena jõudis jälitussõitu ehk 60 parema sekka 52. koha saanud Kristo Siimer (0+1; +2.34,0), Raido Ränkel (1+4; +3.32,6) oli 76. ja Marten Aolaid (2+1; +5.02,4) 91.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 98 nime, nende seas eestlased Raido Ränkel (number 56), Kristo Siimer (73) ja Marten Aolaid (93).

Hooaja avaetapil Östersundis võitis meeste sprindi sakslane Philipp Nawrath, kellele järgnesid norralased Tarjei Bö ja Vebjörn Sörum. Hochfilzenis oli parim Bö, teiseks tuli norralane Sturla Holm Lägreid ja kolmandaks rootslane Sebastian Samuelsson.

Kõik peale Sörumi on ka stardinimekirjas, teiste seas Samuelsson, kes alles mõne päeva eest teatas, et ei tule positiivse koroonatesti järel Lenzerheides starti. Hiljem selgus, et rootslane siiski rajale ei lähe.