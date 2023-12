Tobreluts Šveitsi MK-etapi eel: väga enesekindlusest ei pakata

Tobreluts ütles neljapäevase naiste sprindisõidu eel, et võistlejatel läheb Lenzerheides keeruliseks. "Esmamulje tundub raske, olen ise siin mõned ringid keerutanud. Esiteks on kõrgust omajagu - 1400 meetrit merepinnast. Tõusumeetreid koguneb ka," selgitas ta olusid.

"Ilm ka väga ei toeta seda, et siin väga kiired olud tekiks. Täna (kolmapäeval - toim) on rada pehme, siiamaani on plusskraadid olnud ja näitab lumesadu," lisas Tobreluts.

Laskesuusatamise hooaja algust on mõjutanud koroonaviiruse levik, mis on vahelduva eduga enamustest koondistest läbi käinud. Pihta on saanud ka laskesuusakoondis ja suurem viiruselaine on tabanud ka murdmaasuusatamise koondist.

"[Tomingase] tervis on korras, aga seda, mis homme juhtuma hakkab, on keeruline öelda. Olud on siin rasked, sportlane ise väga enesekindlalt ei ole end tundnud," sõnas Tobreluts. "See võib olla ka lihtsalt võistluseelne. Mis tegelikult toimuma hakkab, selgub homme. Väga enesekindlusest ei pakata hetkel."

Kevadel ja suvel vigastustega heidelnud Tomingas on tänavust hooaega alustanud mõnevõrra ebastabiilselt, eriti lasketiirudes. Östersundis oli eestlannal hea vorm, kuid Hochfilzenis ta nii täpne ei olnud.

"Kipub nii olema, et kui sõitu ei ole, siis lased ja kui sõit on, siis on raskem pihta saada. Kui need kaks asja kokku panna, võib tulla ilus tulemus. Väga enesekindlust ei ole lasketiirus, aga võimeline on laskma väga hästi. Nagu Östersundis ka nägime," ütles Tobreluts. "Tasapisi, meil on aega."

Lenzerheide MK-etapp algab neljapäeval naiste sprindisõiduga, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.00.