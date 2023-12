Saksa laskesuusataja sai 30-aastaselt esimese etapivõidu

Sakslane hoidis esimese tiiru järel rootslase Sebastian Samuelssoni järel teist positsiooni, aga rootslane jättis püstitiirus kaks märki üles ja Nawrath kerkis liidrikohale.

30-aastase laskesuusataja jaoks oli tegemist karjääri suurima kordaminekuga MK-sarjas, sest varem polnud ta pjedestaalile jõudnud. Koguni kaks korda oli Nawrath saanud neljanda koha.

Tähtis hetk oli laupäeval ka pjedestaali madalaima astme hõivanud Sörumile, kes ei olnud senise karjääri jooksul mahtunud MK-sarjas isegi 20 tugevama hulka. Tõsi, enne tänavust hooaega oli norralane löönud kaasa IBU karikasarjas.

Kaheksa parema hulka murdsid Östersundis veel Samuelsson (2; +26,7), norralased Johannes Dale-Skjevdal (1; +46,6) ja Endre Strömsheim (0; +48,2), prantslane Fabien Claude (1; +48,7) ja sakslane Johannes Kühn (1; +57,2).

Mullune MK-sarja üldvõitja Johannes Thingnes Bö jättis lamadestiirus üles kaks ja püstitiirus ühe märgi ning pidi kokkuvõttes leppima 18. kohaga (3; +1.35,0).

Eestlased punktikohale ei jõudnud: Rene Zahkna oli 47. (1; +2.29,3) ja Robert Heldna 88. (2; +4.11,5).

Enne võistlust:

Meeste hooaja avavõistlusel pakkusid Saksamaa laskesuusatajad eelmisel pühapäeval üllatuse, kui tavadistantsil noppisid kaks kõrgeimat kohta Roman Rees ja Justus Strelow. Reesi jaoks oli tegemist karjääri esimese individuaalse MK-etapivõiduga, Strelow mahtus pjedestaalile esmakordselt.

"Meil oli suuskadega probleeme, ent oleme kõvasti arenenud. Mõnes mõttes oli see isegi hea, kui tagasi vaadata, et meil olid need mured," lausus avanädalavahetusega MK-liidriks kerkinud Rees võidu järel ERR-ile.

"Hooldetiimis oli probleeme kui ka pinget. See on suur kergendus nii meile kui ka teistele tiimidele, et suudame norralastega konkureerida. Me oleme võimelised neid edestama ja kui nad tahavad võita, peavad nad meiega arvestama. See annab meile hea tunde," lisas sakslane.

Rene Zahkna oli eelmisel nädalal 36., Kristo Siimer 70., Marten Aolaid 86. ja Raido Ränkel 93.

Täna on Östersundis stardis kaks eestlast, kui Zahkna stardinumber on 81 ja Robert Heldna läheb rajale 93. mehena.