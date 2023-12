Samuelsson peab koroonaviiruse tõttu MK-etapi vahele jätma

Samuelsson võitis hooaja avaetapi jälitussõidu ning teenis eelmisel nädalavahetusel Hochfilzeni etapil sprindis kolmanda koha. Pärast kaht esimest etappi on rootslane üldarvestuses teisel kohal, vahe esikohal asetseva Tarjei Böga on vaid üheksa punkti.

Norra rahvusringhääling (NRK) kirjutas kolmapäeval, et 26-aastane Samuelsson on nakatunud koroonaviirusega ning peab sel nädalal tõenäoliselt terve Šveitsis Lenzerheides toimuva etapi vahele jätma. "Ärkasin hommikul külmetuse sümptomitega ja andsin siis positiivse koroonatesti. Ma ei tule Lenzerheides starti," teatas rootslane ühismeedias.

Koroonaviirus on tabanud ka Eesti talisportlasi. Näiteks ei saanud sel põhjusel Hochfilzenis panna välja Eesti teatenaiskonda ja suurem viiruselaine on tabanud ka murdmaasuusatamise koondist. Koroonaviirus on ka Norra laskesuusakoondisest läbi käinud.

Lenzerheide MK-etapp algab neljapäeval naiste sprindisõiduga, reedel asuvad mehed sprindis starti. Laupäeval sõidetakse meeste ja naiste jälitussõidud, pühapäeval läbitakse ühisstardi distantsid. Sündmuste käigule saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekannete vahendusel.