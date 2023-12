Kristina Kuusk: sisendasime endale, kas kõik või mitte midagi

Eesti naiskond sai Vancouveris esimese võidu pärast 2021. aastal saavutatud Tokyo olümpiavõitu. MK-sarjas ei jõudnud Eesti naised vahepealse aja jooksul kordagi pjedestaalile. "Ütleme nii, et saime korraks rõõmustada. Nüüd on see ajalugu, mida täna enam ei tohi mäletada. Aga loomulikult on väga hea tunne," ütles Kuusk.

"Eks seal mängis rolli väga palju asju," jätkas ta. "Esiteks see, et praegu olime suhteliselt vastu seina surutud. Palju variante enam polnud. Me teadsime seda ja sisendasime endale, kas kõik või mitte midagi. Läksime peale üks kõigi ja kõik ühe eest. Ja sel päeval oli tunda, et usaldame teineteist. Me ei kahelnud hetkekski. Kui kellelgi meist ei tulnud välja, siis me ei sattunud paanikasse, vaid julgustasime teineteist."

Kuusk oli suurepärases hoos ka individuaalturniiril, saavutades Eesti naistest parimana viienda koha. Sellest parema tulemuse tegi ta viimati 2019. aastal, kui pälvis Barcelona MK-etapil kolmanda koha.

"Tegelikult viimases trennis Tallinnas ütlesin treenerile (Peeter Nelis - toim), et väga hea tunne on. Alagrupis oli selline tunne nagu lendaksin. Ütlen ausalt, et tegelikult ootasin pjedestaalikohta. Ega alati ei ole sellist lennukat tunnet. Tahaksin nendest hetkedest maksimumi võtta ja tean, et olin võimeline enamaks. Aga tuleb rahul olla ja leppida," tõdes Kuusk.

Eesti epeevehklejad on MK-sarjas uuesti võistlustules jaanuari lõpus, kui Dohas toimub individuaalturniir ja seejärel veebruari alguses Barcelonas, kus on kavas nii individuaal- kui ka võistkonnavõistlus.