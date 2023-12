100 spordihetke | Autoralli Lada-põlvkond

Kiireid võidusõitjaid autoroolis on eestlaste seas alati olnud ja sageli on rallipublik neid ka jumaldanud. 1980-ndatel oli Eesti ralliikooni koondnimetus neljatäheline – Lada.

Nõukogude ajal Togliattis valminud Lada ralliautod, mille Eesti mehhaanikud oma teadmiste ja salanippidega veelgi kiiremaks putitasid, nõudsid hulljulgeid ja pühendunud sõitjaid. Toonased legendaarsed rallipaarid olid Õunpuu – Timusk, Raide – Valdek, Ohu – Diener, Soots – Putmaker. Ka ralliringkonna tegemistest eemalseisjad pidid neid nimesid teadma.

Auto oli sel ajal staatusesümbol ja teemas kaasarääkimine paljudele iseenesestmõistetav tegevus. Teadmine, et Eesti mehed on Ladadel Nõukogude Liidus kõige kiiremad, täitis hinge uhkusega. Teisalt oli paratamatu, et vaba maailma paremikuga meie meestel praktiliselt võistelda ei õnnestunudki.

Ralli on tänapäevalgi justkui muust spordist eraldiseisev omaette maailm koos suure hulga rallifännidega. Võimalik, et just neil kaheksakümnendatel saigi eestlastest Lada-põlvkonna toel rallirahvas.