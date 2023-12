Britt üllatas maailmameistrit, O'Sullivani loobumine tekitas pahameelt

Williams alustas turniiri eel mängitud kvalifikatsioonikohtumist hästi ning läks kohtumist 3:0 juhtima. 29-aastane Craigie ei kohkunud suure kaotusseisu ees ning võitis järgmised neli freimi, kusjuures seitsmendas sai ta hakkama 126-se seeriaga, et kokkuvõttes 4:3 võit realiseerida.

Craigie kohtub põhiturniiril hiinlase Yuan Sijuniga (WS 39.)

From 3-0 down, Sam Craigie DEFEATS Mark Williams after winning four frames in a row! #ScottishOpen pic.twitter.com/FazDplGHGI — Eurosport (@eurosport) December 11, 2023

Kahel korral Šotimaa lahtistel võidutsenud maailma esinumber Ronnie O'Sullivan teatas esmaspäeval, et jätab tervislikel põhjustel reitinguturniiri vahele. 48-aastane O'Sullivan tuli veel eelmisel aastal maailmameistriks, kuid on sel aastal tõdenud, et keskendub aina enam oma tervisele.

Esinumbri loobumise järel pääses Liam Graham (WS 120.) vabalt edasi ning kohtub avaringis belglase Ben Mertensiga (WS 74.). Graham ütles, et O'Sullivan ei käitunud fännide suhtes õiglaselt. "See on lugupidamatu, see ei ole õige. Paljud inimesed võtsid aega, et siia vaatama tulla ja nad peavad nüüd pettuma," sõnas ta.

"Lõppude lõpuks tahan ma ka maailma parimate mängijate vastu mängida ja ma väga ootasin seda vastasseisu," lisas šotlane. "Aga see tema puhul ei üllata. Ma sain teada, kui [esmaspäeval] kohale tulin, mind ette ei hoiatatud. Ma usun, et ta tegi selle otsuse väga hilja. Ma oleks koju jäänud ja kõik mind vaatama tulnud inimesed oleks saanud ka mõnel teisel päeval tulla."

Sel kevadel maailmameistriks tulnud belglane Luca Brecel (WS 4.) tagas samuti edasipääsu, kui alistas ukrainlase Iulian Boiko veenvalt 4:0. Brecel kohtub põhiturniiri avaringis briti James Cahilliga (WS 72.).

Kahekordne turniirivõitja Mark Selby (WS 5.) pääses samuti edasi, kui alistas esmaspäeval Sean O'Sullivani (WS 88.) 4:2. Selby kohtub avaringis waleslase Matthew Stevensiga (WS 45.).