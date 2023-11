Häberli: võib-olla peame koostama mõnele mängijale individuaalse kava

"See saab olema mäng, kus on palju emotsioone ja kõrge intensiivsus. See on ka võtmesõna – peame tegema kõik, et mängijad oleksid märtsiks tipptasemel ja suudaksid võistelda kõik 90 ja lisatud minutid," lausus Häberli intervjuus EJLTV-le.

"Aasta lõpus oli meie jaoks probleem see, et me ei suutnud mängude lõpuni intensiivsusega toime tulla. Meil on nüüd aega valmistada mängijad ette selleks, et nad oleksid täielikult valmis kogu oma kvaliteedi väljakule tooma."

Häberli kaalub kohtumise eel individuaalset lähenemist. "Esmalt pean rääkima mängijatega. Võib-olla peame mõnele neist koostama individuaalsed kavad, et me suudaksime joosta, sest Poola vastu on meil vaja joosta lõpuni välja," tähtsustas ta.

"Oluline on ka, et kõik oleksid terved ja mänguvalmis. On selge, et märtsis ei ole meil veel kõik mängijad tagasi ja need, kes mängivad kõrgel tasemel, peavad olema valmis ja heas vormis."

"Meie eesmärk on suunata mängijaid ja klubisid selle nimel tegutsema, et märtsikuu oleks hea ja saaksime korda saata midagi ajaloolist," lisas ta.

Eesti jalgpallikoondise peatreeneri ümber on olnud ebaõnnestunud EM-valiksarja valguses küsimärgid. Häberli võimalikuks asendajaks on pakutud esimesena Jürgen Henni, kes lahkub lõppeva hooaja järel Tallinna FC Flora peatreeneri positsioonilt. Henn ise sõnas, et koondise peatreeneri toolist temaga räägitud ei ole.

Eesti mängib 21. märtsil Poolaga võõrsil. Kui see kohtumine õnnestub võita, ootab viis päeva hiljem Wales või Soome.

Laupäeval, 2. detsembril loositakse Hamburgis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupid. Siis saab ka selgeks, kes oleksid Eesti vastased finaalturniiril, kui Eesti peaks kaks sõelmängu võitma.