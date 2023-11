Uiboleht: noorte mängijate lisandumine on jalgpalliliidule oluline protsess

Eesti tagas EM-pääsme püüdmise võimaluse tänu edule eelmise aastal Rahvuste liigas ja Euroopa meistrivõistluste valikmängudes meie jaoks soodsatele tulemustele teistes valikgruppides.

21. märtsil kohtub Eesti võõrsil Poolaga, kes on finaalturniirile pääsenud meeskondadest kõrgeima asetusega.

Kas koondis jätkab senise peatreeneri Thomas Häberli juhtimisel, on hetkel lahtine. Hinnangu tema tööle annab jalgpalliliidu juhatus 8. detsembri koosolekul.

"Me oleme andnud valiksarjale kiirhinnangu. Sarnaselt treeneritele ja mängijatele jalgpalliliit selle valiksarjaga rahul ei ole," lausus Eesti jalgpalliliidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht ERR-ile.

"Meie vaatest, nimetagem seda põlvkondade vahetumiseks või uute, noorte mängijate lisandumiseks - see on meie vaatest positiivne protsess. See on alanud ja seda on viimased mängud näidanud. Lõpuks on treeneri otsus, kes konkreetses mängus mängib, aga peame seda protsessi oluliseks."