Markus Poom: eelkõige tahame tulemust, aga ka enesekindlalt ja hingestatult mängida

Eestis valitsevat kehva ilma arvestades jalgpallikoondis enne mängu murul ei treeninud, vaid kolis katuse alla kunstmurukattega jalgpallihalli. Austria koondis loobus üldse Eestis treenimast ja tegi oma mängueelse treeningu veel kolmapäeva hommikul Viinis.

Eestisse tulevast koosseisust suur hulk mängib Saksamaa Bundesliga tippklubides ja koondis on koha EM-ile juba kindlustanud. Eesti aga ihkab samuti lõpuks punkte teenida.

"See peaks olema meil eesmärk eelkõige homset mängu silmas pidades, me tahame ju lõpuks midagi kätte saada sellest mängust," lausus poolkaitsja Markus Poom.

"Homme eelkõige tahame tulemust, aga ka mängupildi poolest midagi näidata - enesekindlalt mängida ja hingestatult - see on kindlasti meie eesmärk."

Uut taktikat Eesti Austria vastu katsetama ei hakka - kõik on nagu alati, kinnitas peatreener.

"Oluline on tugev meeskondlik kaitsetöö, kompaktsus, aga ka see, et kui tekivad momendid rünnakule tõusta, siis tuleb seda teha," lausus Thomas Häberli. "Tuleb võimalusi luua ja vastase väravaalas muidugi loominguliselt tegutseda."

Eesti ja Austria vahelist EM-valikkohtumist saab jälgida ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.