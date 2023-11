Ermits: olen võimeline, pean seda nüüd ka uskuma

Tänavuseks hooajaks valmistudes on laskesuusakoondises tekkinud mitmeid leere. Regina Ermits oli üks neist, kes jäi treenima A-koondise uue austerlasest peatreeneri Stefan Lindingeri käe alla.

Kevadel alanud koostöö näitas esimesi positiivseid märke juba nädalavahetusel toimunud katsevõistlustel Rootsis, kus Ermitsa suusakiirus oli uuel tasemel.

"Tunnen, et selle lühikese ajaga on väga paljud asjad, kus mul on meeletult arenguruumi, läinud paremuse suunas. Ja arvan, et tuleviku perspektiivi silmas pidades, [tuleks] anda sellele aus võimalus. See oleks kindlasti minu soov, et see ei jääks aastaseks projektiks. Muidu ma ei näe sellele mõtet," sõnas Ermits.

Korralik suusakiirus võiks Ermitsa sõnul kajastuda ka stabiilsetes punktikohtades. "Eelmised aastad on küllaltki tugevalt raputanud mu enesekindlust. Ma lihtsalt ei julge loota ja unistada suurelt enam. Samas treeningute põhjal näen, et minus on see olemas. Minu kõige suuremaks katsekiviks saabki see, et ma tean, et olen võimeline. Pean seda nüüd ka uskuma," ütles Ermits.

"Füüsiliselt on mul võimekus olemas, nüüd ei tohi see mul pähe kinni jääda. Mul on vaja leida see enesekindlus üles, siis on head võimalused olemas, et hakkaksin stabiilselt häid kohti sõitma," lisas ta.

Östersundi maailmakarikaetapile sõidavad naistest Tuuli Tomingas, Regina Ermits, Susan Külm ja Hanna-Brita Kaasik. Meestest stardivad avaetapil Rene Zahkna, Kristo Siimer, Raido Ränkel ja Marten Aolaid. Treenerite otsusel läheb Östersundi varumehena kaasa ka Tuudor Palm.

Östersundi maailmakarika etapp algab 25. novembril segateatesõitudega. Eesti Rahvusringhääling toob vaatajateni kõigi MK-etappide otseülekanded.