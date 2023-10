Naiste koondis kohtub Armeenias kahe tuttavaga: otsest ohtu me neis ei näe

Eesti naiste jalgpallikoondis on end kolme treeningpäeva ajal tundnud Armeenia pealinnas Jerevanis turvaliselt. Eelmisel kuul pidi Armeenia naiskond Mägi-Karabahhi sõja tõttu oma esimese Rahvuste liiga mängu edasi lükkama.

"Otseselt midagi erilist siin märgata pole, kui siis seda, et natuke rohkem politseinikke on tänavapildis liikumas ja piiri peal läks tavapärasest natukene kauem aega," rääkis peatreener Sirje Kapper.

Peatreenerite Kapperi ja Anastassia Morkovkina juhendamisel on koondis saanud headel väljakutel ja kahekümne soojakraadi juures teha kvaliteetse ettevalmistuse.

"Väljakud on väga head, selle taha midagi jääda ei tohiks. Ka treeningtingimused on lausa suurepärased. Ilm on ilus ja tüdrukutele meeldib siin praegu võib-olla päikest nautida natukene rohkem kui Eestis," tõdes Kapper.

Reedene Rahvuste liiga mäng peetakse üle 14 000 pealtvaataja mahutaval staadionil. Naiskond lihvis treeningutel eelkõige rünnakut. "Eelkõige oleme keskendunud väravate löömisele, palli valdamisele; rünnak on fookuses," ütles kaaspeatreener.

Vastasel on nimekirjas ka kaks Eestis esiliiga võitjaks tulnud Tallinna FC Ararati naiskonna mängijat, Maria Sahhinova ja Veronika Asatrjan. Veel kuulub Armeenia naiskonda mängijaid Küprose, Austraalia, Leedu, Rootsi ja Kasahstani liigadest.

"Naljaviluks võib öelda, et ainuke mõju neil on see, et neil oli sama pikk reis siia kui meil. Otseselt mingit ohtu nendest ei näe. Me ühtegi vastast ei alahinda ja läheme kindlasti seda mängu võitma," kinnitas Kapper.