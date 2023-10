Rump hooajast: sai kõvasti õppida ja kogemustepagas täienes soliidselt

Rumpi viimane võistlus kulges laias laastus selliselt nagu kogu hooaeg. Nelja tunni jooksul oli olemas küll kiirus, aga kogu komplekti ei suudatud ka Algarves kahe võistlusega kokku panna. Pühapäeval lõpetas ta koos tiimikaaslastega 11. kohal.

Võistlus kulges väga heitlikult. Juba ilmastikutingimuste tõttu lükati kõigepealt start poolteist tundi edasi, siis Michael Fassbender esimesena roolis. Tekkis ka esimene tõrge, kui Fassbender põrkas kokku konkurendiga.

Selle peale anti boksist läbisõidu karistus ja sellega oli Rumbi ja tema tiimi jaoks suuresti see võistlus lõppenud. Ka hooaja kokkuvõttes Rump koos tiimiga sarja oma klassis kümnendal kohal.

"Näppude vahele jääb vähe, aga kui mõelda heade momentide peale, siis Aragon, kui tulime poodiumile, mis reaalselt tundus kui võit - see jäi highlight'iks [tipphetkeks - ERR] ja hea, et seegi oli," lausus Rump ERR-ile.

"Eks siin on vähe etappe, väga palju eksimisruumi ei ole... see hooaeg niimoodi, aga sai ka kõvasti õppida ja kogemustepagasi täiendus oli ikkagi soliidne. Ma arvan, et järgmiseks aastaks on CV ikka täienenud. Tiimiga on suhted head, loodame parimat."