Rootsi kapten: me ei tahtnud mänguga jätkata ja belglased mõistsid meid

Esmaspäeva õhtul Brüsselis toimunud Belgia ja Rootsi koondiste vahelise EM-valikmängu eel tapeti kaks rootslast, Belgia tõstis terroriohu kõrgeimale tasemele ning võimud teatasid teisipäeval, et ühest kohvikust tabatud kahtlusalune suri politseiga tulevahetuse tagajärjel.

Valikmäng algas õigel ajal ja vaheajale minnes oli seis 1:1, Rootsi koondislastele anti juhtunust teada poolajal ning seejärel ei soovinud nad väljakule naasta. Belglased olid mängu poolelijätmisega nõus. Õhtul kinnitas ka Euroopa jalgpalliliit UEFA, et kohtumine jääbki pooleli ja seda ei mängita ka hiljem edasi.

"Küsisin mängijatelt, kuidas nad end tunnevad ja seejärel tundsin, et pean rääkima Belgia mängijatega. Selgitasin olukorda ja väljendasin selgelt, et me ei taha mänguga jätkata ning nemad mõistsid seda täielikult," vahendab Guardian Lindelöfi sõnu.

Pealtvaatajatele anti juhised turvakaalutlustel staadionilt esialgu mitte lahkuda, välja pääsesid nad alles mitu tundi hiljem. "Mitmel mängijal olid staadionil perekonnad, sõbrad. Nad tahtsid nendega kontakti saada, teada, et nendega on kõik korras. Olime mures, aga meie turvatiim sai olukorraga väga hästi hakkama," lisas Lindelöf.

"Tulime poolajaks riietusruumi, saime juhtunust teada ja tundsin kohe, et see on ebareaalne. Millises maailmas me küll elame?" küsis ebaõnnestunud valiktsükli järel ametist lahkuv Rootsi peatreener Janne Andersson. "Olen äärmiselt kurb. Kui hakkasime sellest rääkima, nõustusime üksmeelselt, et me ei taha austusest ohvrite ja nende perekondade vastu edasi mängida," lisas Andersson.

Nii Lindelöf kui Andersson nõustusid, et kuna sportlikus mõttes oli valikgrupis juba eelnevalt kõik otsustatud - EM-finaalturniirile pääsevad Belgia ja Austria -, siis ei ole mõtet kohtumist hiljem lõpuni mängida.