Portugal lõi viis väravat, Slovakkia kustutas Luksemburgi unistuse

Portugal sõitis esmaspäevaseks valikmänguks külla Bosniale ning tegi võõrustajate meele mõruks juba esimese poolajaga: Cristiano Ronaldo penalti ja mänguolukorrast tulnud värav tegid 20. minutiks seisuks 2:0, viis minutit hiljem suurendas külaliste edu kolmeväravaliseks Bruno Fernandes ning enne poolajavilet sahistasid võrku ka Joao Cancelo ja Joao Felix.

Portugal on lisaks Prantsusmaale ainus koondis, kes käimasolevas valiksarjas võitnud kõik kohtumised, seda väravate vahega 32:2. Sama valikgrupi teisipäevases ülitähtsas mängus omas Luksemburg koduväljakul Slovakkia vastu mitmeid häid võimalusi, aga matši ainsa värava lõi veerand tundi enne lõppu ikkagi Žilina ründaja David Duriš.

Võit tähendab, et tõenäoliselt liigub J-grupist Portugali järel teisena edasi Slovakkia, kes on kogunud 16 punkti. Luksemburgil, teisipäeval Liechtensteini 4:0 alistanud Islandil ja Bosnial on vastavalt 11, kümme ja üheksa punkti.

Prantsusmaa ehk B-valikgrupis sai teisipäeval tähtsa võidu Holland, kes oli lähimast jälitajast Kreekast Virgil van Dijki 90+3. minuti resultatiivse penalti toel üle 1:0. Hollandlaste võit tähendab, et suure tõenäosusega liiguvad nad samuti 12 punkti teeninud kreeklaste ees EM-ile: Kreekal on jäänud mängida veel vaid Prantsusmaaga, Hollandil Iirimaa ja Gibraltariga.

Valikgruppide seisud:

B-grupp: Prantsusmaa 18 punkti (6 mängust), Holland 12 (6), Kreeka 12 (7), Iirimaa 6 (7), Gibraltar 0 (6)

F-grupp: Belgia 16 (6), Austria 16 (7), Rootsi 6 (5), Aserbaidžaan 4 (6), Eesti 1 (6)

J-grupp: Portugal 24 (8), Slovakkia 16 (8), Luksemburg 11 (8), Island 10 (8), Bosnia ja Hertsegoviina 9 (8), Liechtenstein 0 (8)