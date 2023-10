India tahab korraldada 2036. aasta olümpiat

"India ei jäta ühtki kivi ümber pööramata, et organiseerida Indias 2036. aastal olümpiamängud. See on 140 miljoni hindu igivana unistus ja püüdlus," lausus Modi üritusel, mis peeti viimati Indias 1983. aastal New Delhis.

"Seda unistust tuleb täita teie koostöö ja toetusega. Ma olen väga kindel, et India saab ROK-i kindla toetuse. Sõbrad, sport ei ole mitte vahend medalite võitmiseks, vaid on vahend inimeste südamete võitmiseks."

India, kes avaldas huvi ka 2029. aasta noorteolümpia vastu, pole kunagi varem olümpiamänge korraldanud. Aegade jooksul on võidetud 35 medalit, neist kõik suveolümpiamängudelt. Kümnest kullast koguni kaheksa on tulnud maahokis.

Lisaks Indiale soovivad hetkeseisuga 2036. aasta olümpiamänge korraldada ka Guadalajara - Mexico City - Monterrey - Tijuana (Mehhiko), Nusantara (Indoneesia), Istanbul (Türgi) ja Varssavi (Poola).