Epp Mäe treener: oli väga raske päev

Turniiril kolmandana asetatud Mäe kaotas teises ringis kuuekordsele maailmameistrile Adeline Grayle 11:0. Kuna Gray kaotas veerandfinaalis jaapanlannale Yuka Kagamile, siis Mäe lohutusringis enam maadelda ei saanud.

"Oli väga raske päev. Juba loos näitas, et Epu tabelipool oli tugevam ja esimeseks vastaseks kuuekordne maailmameister. Võidu korral poleks lihtsamaks läinud, sest järgmises ringis ootas väga tugev jaapanlanna (2022. aasta MM-i pronks Kagami - toim)," ütles Mäe treener Ahto Raska. "Epule sai saatuslikuks käe sisse andmine esimesel perioodil ja parteris. Eks ta proovis sellest välja rabeleda, aga püsti tõustes oli seis 0:10 ja kahjuks oli sellega matš läbi."

Mäe sõitis Belgradi MM-ile lootusega kindlustada endale Pariisi olümpiapilet. "Epp tuli siia olümpiapiletit püüdma ja teadis, et peab selle teenimiseks tugevaid vastaseid võitma. Kahjuks tuli talle vastaseks MM-i soosik ja sellega tuleb leppida. Epp on nii kogenud sportlane, et ta saab sellega hakkama. Ikka öeldakse, et loosiõnne on natukene vaja, aga tõsiasi on see, et kui teist tabelipoolt vaadata, siis oleks pilt kindlasti teistsugune olnud. Minu mäletamist mööda ei ole Epp varem tiitlivõistluste avaringis nii kõva vastasega kokku läinud," rääkis Raska.

Pariisi olümpiamängude pääset saab Mäe püüda veel järgmise aasta kevadel toimuvatel Euroopa- ja maailma kvalifikatsiooniturniiridel. "Euroopa kvalifikatsiooniturniiril tuleb olümpiapileti saamiseks kahe parema sekka ehk finaali jõuda. Maailma kvalifikatsiooniturniiril teenib olümpiapileti esikolmik. Eks nüüd lähme koju ja puhkame. Peame järgmiseks hooajaks targalt valmistuma," lisas Raska.

Kolmapäeval astub MM-il matile Viktoria Vesso, kes kohtub kehakaalus kuni 62 kg 1/16-finaalis rumeenlanna Kriszta Inczega.