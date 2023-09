VIDEO | 14-aastane tõstja jahib Eesti rekordeid

ETV2 noortesaade Nova käis Kallit trennis jälgimas ning Nova kaamerate ees püstitas tüdruk enda isikliku kükirekordi - 127,5 kg, mis on praegusest Eesti rekordist 17,5 kg rohkem. Selleks, et asi ametlikuks teha, tuleb aga Kallil oma tulemust korrata võistlustel. Treener Karmen Kaljula usub, et arvestades Kalli vanust ja seda, kui vähe ta tegelikult spordialaga on tegelenud, ootab teda ees edukas sportlaskarjäär.