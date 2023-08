Naiste 400 meetri kuld ERR-ile: pinge aitas mul kahe jalaga maa peale jääda

"Ma olen väga õnnelik, tahtsin teha kiired kaks esimest tõket ja siis võtta rahulikumalt. Pidin siis jooksu lihtsalt tugevalt lõpetama ja tegin seda, mille üle on mul väga hea meel," võttis maailmameister enda võistluse kokku.

"Ma tundsin pinget enne võistlus, aga see aitas mul kahe jalaga maa peale jääda. Ütlesin endale, et olen tugev aga mitte alistamatu. Keskendusin ainult endale ja tõketele, see on ainukene asi, mida ma selles olukorras teha sain. Ei saa teistele mõtlema jääda, sul on kümme tõket vaja ületada ja see on kõige tähtsam," lisas Bol.

"Ülihea hooaeg, ma ei saaks olla õnnelikum!" lõpetas Femke Bol.