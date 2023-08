Cehi sooritusega rahul Kanter: valmistume Pariisis heitma 72 meetrit

Stahl püsis esmaspäevases finaalis pikalt liidrikohal, viimases voorus asus 70.02-ga juhtima tiitlikaitsja Ceh. Rootslane vastas aga vägevalt, kui viis võistluste viimase heitega MM-rekordi 71 meetri ja 46 sentimeetri peale.

"Tegemist oli ajaloolise võistlusega, kunagi varem ei ole 70 meetriga teiseks jäädud. See, mida Daniel Stahl viimasel katsel korda saatis, oli ka väga eriline asi," kinnitas Kanter ERR-ile.

"Ta murdis Kristjani eelmise aasta võistluste rekordi, see on selles katlas väga vinge tulemus. Ma arvan, et see oli igal juhul võidetud hõbe, sest viimases voorus juurde panna: kindlasti olen Kristjani sooritusega rahul. Danielile au selle eest, mida ta tegi," lisas Kanter.

Kanter meenutas, et Stahl pidi nii 2017. aasta MM-il kui aasta hiljem EM-il napilt tunnistama leeduka Andrius Gudžiuse paremust, sealjuures jäi mehi Londonis lahutama vaid kaks sentimeetrit. "Selles mõttes on ta neid hõbedapositsioone kogenud küll ja on nüüd kogenum, valitsev olümpiavõitja. Kui keegi teeb sellise tulemuse, ei olegi midagi öelda. Tunnustame Danielit ja valmistume Pariisis 72-meetriseks kaareks, et võita," lisas seekordse hõbedamehe treener.