Miller-Uibo ERR-ile: ei tahtnud MM-tiitlist kergelt lahti lasta

Aprillis emaks saanud Miller-Uibo ütles, et elu on viimasel ajal väga põnev olnud. "Sain poja, kes saab täna (pühapäeval - toim) neljakuuseks. Nüüd lähen koju temaga tähistama. Kõik on hästi olnud, ta on palju rääkinud ja naernud, ta teeb mind õnnelikuks," sõnas jooksja ERR-ile.

Bahamalanna ütles, et pidi valitseva meistrina ikkagi rajale minema. "Tahtsin siia valitseva maailmameistrina ikka tulla, ei tahtnud tiitlist nii kergelt lahti lasta. Aga tahtsin ka lõbutseda ning teiste tüdrukutega võistelda. Kasutan seda hooaega lihtsalt võistlemiseks ja olen järgmine aasta jälle valmis," sõnas Miller-Uibo, lisades, et plaanib järgmiste kuude jooksul pojaga aega veeta ning reisida.

Naiste 400 meetri eeljooksudes näitas kiireimat minekut Dominikaani Vabariigi jooksja Marileidy Paulino. Eelmisel aastal MM-il hõbeda teeninud Paulino lõpetas pühapäevase ajaga 49,90, olles ainus jooksja, kes eeljooksus alla 50 sekundi jooksis.

Shaunae Miller-Uibo lõpetas ajaga 52,65, mis tähistab tema hooaja tippmarki. Üldarvestuses lõpetas bahamalanna 37. kohaga.