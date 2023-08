Lisaajal löödud värav viis Hispaania esmakordselt MM-il poolfinaali

Reedeses veerandfinaalis löödi kõik kolm väravat mängu lõpuosas: esmalt realiseeris Mariona Caldentey 81. minutil Stephanie van der Gragti käega mängu järel penalti, Hollandi keskkaitsja viigistas ise matši esimesel lisaminutil ning kohtumine läks lisaajale.

Otsustavaks sai vahetusest sekkunud 19-aastane Salma Paralluelo, kes näitas 111. minutil individuaalset meistriklassi ja lõi soolorünnaku järel Hispaania teise ja kohtumise viimase värava.

Esmakordselt nelja parema sekka pääsenud Hispaania kohtub poolfinaalis Jaapani ja Rootsi vahelise mängu võitjaga.

Enne mängu:

Kui meeste jalgpallis on Hispaania teada-tuntud tegija, kes võitnud nii Euroopa meistrivõistlused kui ka maailmameistrivõistlused, siis naiste jalgpallis ei ole Hispaanial ühtegi suurturniiri tiitlit ette näidata. Enne tänavust MM-i oli Hispaania parimaks tulemuseks kaheksandikfinaali pääsemine 2019. aastal.

Alagrupis teenis Hispaania kaks kindlat võitu Costa Rica ja Sambia üle, kuid viimases voorus jäädi koguni 0:4 alla Jaapanile. "See on halvim kaotus, mille koondis minu käe all on saanud. See kaotus mõjutab ka koondislasi. See teeb haiget ja nad on vihased," ütles Hispaania loots Jorge Vilda kaotuse järel. "Mul ei ole kahtlustki, et minu tiim reageerib ning mul pole kahtlustki, et suhtumine on mängus Šveitsi vastu hoopis teistsugune. Nad on väga vihased."

Hispaania elaski oma viha välja Šveitsi vastu, saades kaheksandikfinaalis veenva 5:1 võidu ja pääsu veerandfinaali, kus nad lähevad vastamisi Hollandiga.

Erinevalt Hispaaniast on Hollandi naiste jalgpalli meestega võrdväärses klassis. Kuigi Holland tegi MM-debüüdi alles 2015. aastal, tulid nad neli aastat hiljem hõbedale ja 2017. aastal võideti esimene Euroopa meistritiitel.

MM-il on Holland näidanud suurepärast jalgpalli, teenides alagrupis esikoha tiitlikaitsja USA ees ning kaheksandikfinaalis saadi kahe värava toel jagu Lõuna-Aafrika Vabariigist.

Hispaania ja Holland on 1999. aastast alates omavahel kohtunud kümnel korral. Ajalugu soosib Hispaaniat, kellel on viis võitu Hollandi kahe vastu. Seejuures on Hispaania võitnud viimased kolm kohtumist, Hollandi viimane võit pärineb 2008. aastast.

Kohtumise võitja läheb poolfinaalis vastamisi Jaapani või Rootsiga.