Karina Kork: see on imetlusväärne, kuidas rootslased naiste jalgpalli toetavad

Rootsi lükkas dramaatilise penaltiseeriaga lõppenud kaheksandikfinaalis konkurentsist välja maailmameistrivõistluste ajaloo edukama naiskonna USA. Mulluse hooaja Rootsi kõrgliigas mänginud Eesti koondise väravavahi Karina Korgi sõnul on Rootsi naiste jalgpalli pikaajalise edu taga tugevale vundamendil rajatud kodune süsteem.

"Kogu jalgpalli jaoks neile hästi palju annab see, kuidas nad süsteemi ülesse ehitavad. Kogu asi algab noortest ja neil mängivad väga paljud mängijad väljaspool Rootsit. Rootsi liiga on hea hüppelaud suurematesse ja tugevamatesse liigadesse. Noored saavad koduliigas palju mängida ja siis sealt edasi liikuda. See on see, mis neile ka koondise tasemel edu toob," selgitas Kork.

Rootsi kõrgliigas, kus mängib 14 naiskond, mängis Karika Kork mullu Kalmari ridades paljude naiste vastu, kes nüüd MM-il erinevaid riike esindavad. Teiste seas õnnestus tal olla vastamisi ka Austraalia koondisega nüüd veerandfinaali jõudnud Eesti juurtega Aivi Luigega.

"Aivi vastu me saime koos ka väljakul olla, aga Austraalia koondises on ka teisi, kes praegu Rootsi liigas mängivad. Ja ka Taanil on Rootsis pallivaid mängijaid. Hea on vaadata, et samast liigast, kus mina mängisin, on ka mängijad MM-il," rõõmustas Kork.

Eelmisel MM-il pronksi saanud Rootsi jalgpallinaiskond on kahelt viimaselt olümpialt toonud koju hõbeda ja mängis mullu EM-il poolfinaalis. Just mullu koges Karina Kork omal nahal, kuidas kohapeal naiskonnale kaasa elatakse.

"Seda ma kogesin, et Rootsis naiste jalgpalli toetatakse väga palju. Olin eelmise EM-i ajal Rootsis ja tänavatel muud ei toimugi. Kõikides baarides ja pubides vaadatakse mänge ja kõigil on fänniriided seljas. See on imetlusväärne, kuidas rootslased naiste jalgpalli toetavad," lisas Kork.

Veerandfinaalis samuti tugeva ja väga osava Jaapaniga kohtuva Rootsi naiskonna üheks eripäraks loeb Kork keskkaitsjate osavust väravate löömisel. "Ma tooksin esile tugevad keskkaitsjad, kes suudavad mänge otsustada. Näiteks Itaalia vastu lõi keskkaitsja Amanda Ilestedt kaks väravat. See on Skandinaavia jalgpallile väga omane nähtus."

Rootsi ja Jaapani kohtumine algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis reedel kell 10.15.