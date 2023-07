Keity Meier tuli MM-etapil Itaalias üheksandaks

"Asume 2000 meetri kõrgusel merepinnast, kus on palju lahtist pinnast ehk muru, mulda ja kiviklibu. Osad katsed on suurte kivikamakatega, kuhu on ebaõnnestumise korral väga keeruline rattal tagasi ronida, et oma liini jätkata," muljetas Meier.

Ühe ringi pikkuseks on üheksa kilomeetrit, mida tuli kogu võistluse vältel läbida neli korda. Sellele lisas omajagu vürtsi ka katsetevaheline ülesõit, mis oli kohati sama keeruline kui katsed ise. Õnneks aitas võhma hoida põhjalik üldfüüsiline ettevalmistus sel hooajal. "Sellisel kõrgusel käituvad nii keha kui ratas teistmoodi ja treeninglaagrites saavutatud enesekindlust ma siin kummalgi päeval kahjuks ei leidnud," ütles motosportlane.

Meier võistleb tiitlisarjas esmakordselt. Itaalias sai ta sõitudes mõlemal 11. koha. Kokku oli Itaalias stardis 26 naist: tiitlisarjas 13 ja karikasarjas samuti 13 naist.

MM-sarjas peeti eelnevalt kaks sõitu Hispaanias, kaks sõitu Portugalis ja Jaapanis. Seni parimad sooritused olid seitsmes koht Hispaanias ja Jaapanis. Triali MM-sarjas langes Keity Meier kaks kohta ja on nüüd üldarvestuses üheksandal positsioonil.

Tänavused maailmameistrid selguvad septembrikuu esimesel nädalavahetusel Prantsusmaal.