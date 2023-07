FIBA ja Euroliiga jõudsid korvpallifänne rõõmustavale kokkuleppele

Eelmistel aastatel on Euroopa koondised valikmänge pidanud novembris ja veebruaris, mis pole võimaldanud Euroliiga mängijatel oma koondiseid FIBA kvalifikatsiooniturniiridel aidata.

Esmaspäeval teatas Euroliiga, et on FIBA-ga jõudnud kokkuleppele ning hooajal 2023/24 klubide ja koondiste kalendrid ei kattu, sest novembrikuine aken eemaldatakse ning alles jääb ainult veebruari koondisetsükkel. Lisaks sõnas organisatsioon, et läbirääkimised jätkuvad järgmise 12 kuu jooksul, "jõudmaks lahendusteni Euroopa ja kogu maailma korvpalli heaks".

"Kuskilt peab see alguse saama. Arvan, et on hea, kui kõik osapooled istuvad sama laua taga ning küsivad: "mida me siis tahame?" Kui eesmärk on pakkuda parimat võimalikku toodet, on vaja välja selgitada, kes annab toote paremaks tegemiseks milleski järele," sõnas Euroliiga tegevjuht Paulius Motiejunas.

"Kui sellele keskendume, on kokkulepped võimalikud. Me ei pea kaussi enda poole tõmbama ja samal ajal unustama mängijad ja fännid. Fännid on võti, toode on võti," lisas leedukas.