EOK premeerib EM-il pronksi võitnud Nelli Differtit ja tema treenerit

Differt võitis möödunud nädalavahetusel Plovdivis toimunud vehklemise EM-il epeevehklemise individuaalturniiril pronksmedali. Differt teenib saavutuse eest 5000 eurot, tema pikaajaline treener Helen Nelis-Naukas 2500 eurot.

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et veel üks Eesti vehkleja on maailma tipus. "Meie vehklejate jätkuv suurepärane esinemine on eeskujuks kogu Eesti spordile ja sportlaskonnale. Usume ja loodame, et see ei jäänud ainsaks vehklejate medaliks sel suvel, kui juba järgmisel nädalal on neil ees Euroopa Mängud Poolas," ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaalal Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitmise korral preemia suuruseks 5000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.