Tase Euroopa mängudel varieerub võistluse kaupa

48 riiki võistlevad pisut vähem kui kahe nädala jooksul 29 spordialal. Euroopa mängude tähendus on spordialade lõikes erinev ja seega ei ole ka medali väärtus tegelikult võrdne.

"Näiteks sulgpallis on kohal Euroopa tipp. Kui Kristin Kuuba peaks jõudma kuhugi kaugele, siis temal oleks Euroopa mängude medal saavutatud väga kõrges konkurentsis," lausus EOK kommunikatsioonijuht Merili Luuk intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Samal ajal vehklemine on hästi tore, aga nad tahavad teenida olümpiapunkte ja olümpiapunkte individuaalvõistlusel teenida ei saa. Aga võistkonnaga... oleme väga oodanud, et epeenaiskond midagi saavutaks. Kindlasti oleks see hästi suure kaaluga."

"3x3 korvpall - kohal on väga tugevad mees- ja naiskonnad. Seda võib ka päris tippturniiriks pidada. Kahjuks ei ole mul andmeid, mis on padelis ja lauatennises, aga väga meeldiv on see, et Eesti olümpiakomitee saadab esimest korda välja padelimeeskonna," jätkas Luuk.

"Meil on kaks väga tublit mees- ja naismängijat. Mul on endal ka väga huvitav - ei ole padelit suurvõistlustel kunagi näinud. Meil on väljas kujundujumise naiskond, mida pole ka mitte kunagi juhtunud. Mis tase võib duol olla - pole õrna aimugi."

Luugi sõnul on näiteks laskmises ja vibulaskmises võistlused nii olümpia- kui ka mitteolümpiadistsipliinidel. Sellest tulenevalt sõltub ka võistluste tase. "Olümpiadistsipliinidel on olümpiakohad väga kõrges mängus, kinnitas ta.

"Väga paljudel aladel juhtus nii, et EOK delegatsioonijuht Martti Raju andis teada, et nii, saime nüüd kujundujujad ka punti. Või siis - näete, üks padelimängija tuli veel punti."

"Euroopa olümpiakomiteed tahavad, et võimalikult palju riike oleks võimalikult paljudel aladel väljas," lisas Luuk. "Jah, meil tõesti teqballi meeskonda ei ole, aga kui meil on olemas kujundujujad, siis mingisuguse taseme on nad välja teeninud ja kutse said."