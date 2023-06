Messi vedas Argentina võidule

Argentina asus kohtumist juba teisel minutil juhtima, kui karistusala joonelt kõmmutas palli väravasse Lionel Messi. Argentina kaptenile oli see 103. väravaks koondise särgis. Lõppskoori vormistas 68. minutil keskkaitsja German Pezzella pealöök.

Leo Messi. After one minute.



Of course ☄️



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/r5UknzrZvB