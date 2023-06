Eesti tipptreenerid osalesid jalgpalliliidu korraldatud koolituspäeval

Koolituspäeva juhatas sisse meeste koondise kehalise ettevalmistuse treener Michael Müller, kes rääkis, kuidas kasutada sportlase potentsiaali maksimaalselt hoides sportlane seejuures tervena. Meeste koondise peatreener Thomas Häberli rääkis rahvuskoondisest treeneri vaatenurgast – kuidas meeskonda juhtida nii, et saavutada soovitud tulemused. Päeva teises pooles toimunud vestluspaneelis "Treenerid minu karjääris" arutlesid Konstantin Vassiljev, Joel Lindpere ja Andres Oper. Paneeli viis läbi EJL-i tehniline direktor Janno Kivisild.

Koolitusosakonna juhataja Jan Harendi sõnul on eesmärk korraldada arutluspäev vähemalt kord aastas, et treenerid saaksid pingevabas õhkkonnas mõtteid vahetada. "Kuna treenerid töötavad ametikohtadel, kus koormus on kõige suurem ja aega enesetäiendamiseks justkui kõige vähem, siis oleme püüdnud leida viise, kuidas nad saaksid tulla kokku ja võimalikult stressivabalt ennast täiendada," ütles Harend.

Koolitusel osalenud Pärnu JK Vapruse peatreener Igor Prins ütles, et kuigi treenerid näevad üksteist nii mängudel kui turniiridel, siis sellised kokkusaamised on teistmoodi ja toredad. "Iga koolitus, mõtete vahetamine ja vanade semude nägemine on kihvt," ütles Prins.

JK Tabasalu peatreener Risto Sarapik ütles, et taoline üritus võimaldab näha uusi ja vanu tuttavaid. "Siin oli palju treenereid, keda pole tükk aega näinudki, näiteks Valeri Bondarenko on kunagi mu treener olnud, paljudega olen koos mänginud ja igapäevaselt suhelnud, mõnda pole näinudki – kohvipauside ajal oli paljust rääkida ning alati on hea meel kokku saada," ütles Sarapik.

Koolitusel osalesid Mikhail Artyukhov, Yusuf Erdogan, Jan Harend, Erki Kesküla, Urmas Kirs, Janno Kivisild, Martin Klasen, Indrek Koser, Roman Kozhukhovskyi, Marko Kristal, Ivo Lehtmets, Marko Lelov, Aivar Lillevere, Joel Lindpere, Gert Olesk, Andres Oper, Mati Pari, Sander Post, Igor Prins, Marko Pärnpuu, Martin Reim, Aavo Sarap, Risto Sarapik, Indrek Zelinski, Vladimir Vassiljev, Jan Važinski, Karel Voolaid, Argo Arbeiter, Kaido Koppel, Aleksandra Ševoldajeva, Sergei Terehhov ja Valeri Bondarenko.

UEFA Pro litsentsiga treenerite koolituspäev toimus teist korda. Esmakordselt viidi koolitus läbi 2019. aastal.